कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए कौनसा सीरम लगाना चाहिए? स्किन की डॉक्टर से जान लें

How do dermatologists treat dark knees: हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना हर कोई चाहता है. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि खासकर उनकी कोहनी और घुटनों की स्किन बेहद ड्राई और डार्क दिखती है. चेहरा और हाथ-पैर तो साफ नजर आते हैं, लेकिन कोहनी और घुटनों का रंग गहरा दिखने लगता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में डर्मेटोलॉजिस्ट सुरभी बालानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने कोहनी और घुटनों का कालापन दूर करने के लिए आसान और असरदार तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

मेरी स्किन अचानक डार्क क्यों हो रही है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताए 10 बड़े कारण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये

क्यों डार्क होते हैं कोहनी और घुटने

दरअसल, हमारी कोहनी और घुटनों की त्वचा मोटी होती है और यहां मेलानिन ज्यादा बनने लगता है. इसके अलावा बार-बार घर्षण, ड्राई स्किन, धूप में ज्यादा रहना, डेड स्किन जमा होना और सही देखभाल न करना भी कालेपन की वजह बनते हैं.

इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट कोजिक एसिड का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. कोजिड एसिड स्किन ब्राइटनिंग इंग्रीडिएंट है. यह त्वचा में बनने वाले अतिरिक्त मेलानिन को कम करता है, जिससे डार्क एरिया धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं. यह पिगमेंटेशन को फेड करता है और स्किन टोन को ज्यादा ईवन बनाता है.

इसके लिए कोजिक एसिड को साफ और ड्राई स्किन पर लगाएं. हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें, साथ ही सीरम लगाने के बाद हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि त्वचा ड्राई न हो.

सीरम से अलग कोहनी और घुटनों को रोजाना मॉइस्चराइज करें.

हफ्ते में 1-2 बार हल्का एक्सफोलिएशन करें.

धूप में निकलते समय इन जगहों पर भी सनस्क्रीन लगाएं.

इन सब से अलग बहुत ज्यादा रगड़ने या हार्श स्क्रब से बचें.

डर्मेटोलॉजिस्ट कहती हैं, अगर आप सही तरीके से कोजिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो 3-4 हफ्तों में हल्का फर्क नजर आने लगता है. हालांकि, बहुत पुरानी पिगमेंटेशन में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

