बादाम और अखरोट खाने का सही तरीका क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किस टाइम खाने पर मिलेंगे सबसे ज्यादा फायदे

What is the best way to eat almonds and walnuts: बादाम और अखरोट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन इन फायदों को पाने के लिए इन्हें खाने का सही तरीका जानना भी उतना ही जरूरी है. अगर इन्हें सही समय और सही तरीके से खाया जाए, तो फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. इसी कड़ी में हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बादाम और अखरोट खाने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे खाने चाहिए बादाम-अखरोट?

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बादाम और अखरोट को हमेशा रातभर भिगोकर खाना चाहिए. ऐसा करने से इनके अंदर मौजूद टैनिन्स (Tannins) और एंटी-न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. ये तत्व शरीर को जरूरी पोषक तत्व पूरी तरह अवशोषित नहीं करने देते हैं. भिगोने के बाद इन्हें खाना पाचन के लिए आसान हो जाता है और इनके सारे विटामिन और मिनरल्स शरीर में अच्छे से जाते हैं.

इस सवाल को लेकर पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, ज्यादातर लोग भिगोने के बाद बादाम का छिलका निकालकर खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. बादाम को भिगोकर हमेशा छिलके सहित खाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि छिलके में अघुलनशील फाइबर पाया जाता है. ये पाचन को बेहतर बनाता है और खासकर कब्ज जैसी समस्या के लिए अच्छा होता है.

न्यूट्रिशनिस्ट सुबह खाली पेट बादाम और अखरोट खाने की सलाह देती हैं. इस समय शरीर को पोषण अच्छे से मिलता है.

इसके अलावा आप शाम को फल के साथ स्नैक के रूप में भी इन्हें खा सकते हैं. इससे एनर्जी मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

खुशी बताती हैं कि इन्हें कभी भी नमक वाले या पैकेज्ड ट्रेल मिक्स में नहीं खाना चाहिए. इन पैक्ड नट्स में ज्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं.

साथ ही, बहुत ज्यादा मात्रा में सूखे बादाम और अखरोट खाने से बचें. इससे पाचन खराब, शरीर में ज्यादा गर्मी और मुंह के छाले जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

पोषण विशेषज्ञ एक दिन में 4–5 बादाम और 3–4 अखरोट अखरोट खाने की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, बादाम और अखरोट पोषण से भरपूर होते हैं. अगर इन्हें सही तरीके से खाया जाए तो ये दिल, दिमाग और पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.