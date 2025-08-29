Bharti Singh ने बताया बालों को लंबा करने का नुस्खा, घर पर बनाकर लगा लें ये तेल, दोगुनी हो जाएगी Hair Growth

Bharti Singh Remedy For Long Hair: हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत हों. इसके लिए महिलाएं तमाम तरह के महंगे शैंपू, सीरम और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं. हालांकि, कई बार इन ट्रीटमेंट्स से अलग कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी कमाल का असर दिखा सकते हैं. मशहूर कॉमेडियन और एंकर भारती सिंह ने बालों को लंबा बनाने का एक ऐसा ही असरदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये असरदार नुस्खा?

गौरतलब है कि टीवी की दुनिया से अलग भारती सिंह यूट्यूब पर भी अपने व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं और अक्सर कुछ फायदेमंद बताती रहती हैं. एक ऐसे ही वीडियो में उन्होंने बालों को नेचुरली लंबा करने के लिए खास तेल की रेसिपी बताई है. वीडियो में भारती सिंह बताती हैं कि इस तेल के नियमित इस्तेमाल से आपको कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होगी. हेयर ग्रोथ के लिए तेल बनाने का सारा सामान आपको अपनी किचन में ही आसानी से मिल जाएगा.

2 कटोरी नारियल तेल

1 कटोरी कूटा हुआ मेथी दाना

1 कटोरी करी पत्ता और

आधा कटोरी प्याज का रस चाहिए होगा.

अगर अगर उपलब्ध हो तो आप विटामिन C का कैप्सूल भी ले सकते हैं.

सबसे पहले एक लोहे की कड़ाही लें और उसमें नारियल तेल डालकर गर्म करें.

जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो इसमें कूटा हुआ मेथी दाना डालें.

इसके बाद करी पत्ते डालकर तेल को अच्छे से पकने दें.

जब मिश्रण तैयार हो जाए, तो इसे ठंडा कर लें.

ठंडा होने के बाद इसमें प्याज का रस और विटामिन C कैप्सूल मिला लें. आपका हेयर ऑयल तैयार है.

भारती सलाह देती हैं कि हर बार इस तेल को हल्का गुनगुना करके इस्तेमाल करें. इसे स्कैल्प पर लगाकर हल्की-हल्की मसाज करें. मसाज करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और तेल के पोषक तत्व जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं.

नारियल तेल

भारती सिंह से अलग कई अन्य रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि नारियल तेल बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और ड्राईनेस दूर करता है.

इसमें प्रोटीन और आयरन होता है, जो बाल झड़ने की समस्या को कम करता है और नए बाल उगाने में मदद करता है.

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं और हेयर ग्रोथ बढ़ाते हैं.

प्याज के रस में सल्फर होता है, जो बालों को घना और मजबूत बनाता है.

वहीं, विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे भी बालों की ग्रोथ तेज होती है.

ऐसे में अगर आप भी लंबे और घने बाल चाहती हैं, तो महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने से पहले ये आसान और प्राकृतिक नुस्खा आजमाकर देख सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.