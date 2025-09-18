छोटे बच्चों के नाखून कैसे काटने चाहिए? डॉक्टर से जान लें सही तरीका

Parenting Tips: छोटे बच्चे के साथ कोई भी काम करते हुए खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है. इन्हीं में से एक है बच्चों के नाखून काटना. नाखून बड़े होने पर बच्चे इनसे अपनी आंख, नाक या चेहरे को चोट पहुंचा सकते हैं. इसके साथ ही बड़े नाखून मुंह में जाने से इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है. ऐसे में हर थोड़े समय पर नाखून काटना जरूरी है. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बच्चों के नाखून काटने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

बच्चे को कंफर्टेबल कराएं

सबसे पहले डॉक्टर बच्चे को कंफर्टेबल कराने की सलाह देते हैं. नाखून काटते समय अगर बच्चा डरेगा या हाथ-पांव ज्यादा हिलाएगा तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए बच्चे को खेल-खिलाकर या बातें करते हुए रिलैक्स कर लें.

डॉक्टर रवि मलिक कहते हैं, नाखून काटने का सबसे अच्छा समय होता है नहाने के बाद. नहाने के तुरंत बाद नाखून नरम हो जाते हैं और आसानी से कट जाते हैं. इससे न तो बच्चे को दर्द होता है और न ही नाखून टूटने या चटकने का डर रहता है.

जब भी बच्चे के नाखून काटें, उसकी उंगली को अच्छी तरह पकड़ें. इससे अगर बच्चा हल्का-सा भी हिले तो भी नाखून काटते समय स्किन को चोट नहीं लगेगी.

डॉक्टर मलिक आगे कहते हैं, बच्चों के लिए हमेशा पेडियाट्रिक नेल कटर ही इस्तेमाल करना चाहिए. बड़ों का नेल कटर बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता क्योंकि उससे स्किन कटने का खतरा ज्यादा रहता है.

इन सब से अलग नाखून काटते समय हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें सीधे ही काटें, कभी भी कर्व यानी गोल शेप में न काटें. साथ ही केवल नाखून का सफेद हिस्सा ही काटें और स्किन के बहुत पास तक काटने की कोशिश न करें.

डॉक्टर कहते हैं, अगर गलती से हल्का कट लग जाए, तो तुरंत कॉटन से कुछ देर दबाकर रखें और फिर एंटीसेप्टिक से साफ कर दें.

डॉक्टर कहते हैं, बच्चों के नाखून काटना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. सही समय और सही तरीके से नाखून काटकर आप अपने बच्चे को चोट और इंफेक्शन से बचा सकते हैं.

