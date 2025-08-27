विज्ञापन

एक-एक सफेद बाल को काला कर देगा ये पौधा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया White Hair के लिए कैसे करें इस्तेमाल

What is the best remedy for white hair: यहां हम आपको सफेद बालों को वापस काला करने का एक नेचुरल तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे काले करें सफेद बाल?

White Hair Remedy: बालों का सफेद होना आज के समय में एक आम समस्या बन चुका है. पहले जहां सफेद बालों को बढ़ती उम्र का संकेत माना जाता था, वहीं आज कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. ऐसे में वे सफेद बालों को छिपाने के लिए महंगी-महंगी डाई का इस्तेमाल करने लगते हैं. हालांकि, इन डाई में मौजूद कैमिकल समय के साथ बालों को और नुकसान पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में यहां हम आपको सफेद बालों को वापस काला करने का एक नेचुरल तरीका बता रहे हैं. ये खास तरीका फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इसके लिए डॉक्टर इंडिगो के पत्तों से तैयार पाउडर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. डॉक्टर सलीम बताते हैं, इंडिगो का पौधा ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है. आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके कई फायदे बताए गए हैं. यह न सिर्फ बालों को रंग देता है, बल्कि उन्हें मजबूत और शाइनी भी बनाता है. आजकल बहुत से बड़े ब्यूटी ब्रांड्स भी अपने हेयर प्रोडक्ट्स में इंडिगो को शामिल कर रहे हैं.

क्यों खास है इंडिगो?
  • डॉक्टर जैदी बताते हैं, इंडिगो 100% नेचुरल और केमिकल-फ्री है.
  • इसमें अमोनिया, सल्फेट या पैराबेन नहीं होते.
  • ये बालों को मजबूत बनाता है और उनमें नेचुरल शाइन लाता है.
  • इसके इस्तेमाल से हेयर कलर 4 से 6 हफ्ते तक टिका रहता है.
  • इन सब से अलग ये स्कैल्प को हेल्दी रखता है और डैंड्रफ जैसी समस्या को भी कम कर सकता है.
कैसे करें इस्तेमाल?
  • इसके लिए सबसे पहले बालों को माइल्ड शैंपू से अच्छे से धो लें.
  • अब, एक नॉन-मेटैलिक (कांच/चीनी) के बाउल में इंडिगो पाउडर डालें और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.
  • हाथों में ग्लव्स पहनें और तैयार पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं.
  • शावर कैप पहनकर 30 मिनट से 1 घंटे तक छोड़ दें. आप इसे जितना ज्यादा समय रखेंगे, ये बालों को उतना गहरा रंग देगा.
  • तय समय बाद पहले बालों को पानी से अच्छे से धो लें फिर हल्के शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें.
इस तरह भी कर सकते हैं इस्तेमाल

डॉक्टर जैदी बताते हैं, इंडिगो को अकेले भी लगाया जा सकता है. या आप इसे हिना के साथ मिलाकर भी बालों में लगा सकते हैं.

70% हिना में 30% इंडिगो मिलाकर लगाने से रेडिश ब्राउन शेड आती है. 50% हिना में 50% इंडिगो मिलाने से बालों का रंग डार्क ब्राउन हो सकता है. वहीं, 30% हिना में 70% इंडिगो मिलाकर लगाने से बाल नेचुरल ब्लैक शेड के दिखने लगते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, कलर को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए नेचुरल ऑयल जैसे नारियल के तेल या जोजोबा ऑयल से हफ्ते में 1-2 बार मालिश करें. साथ ही बाल धोने के लिए हमेशा माइल्ड शैंपू का ही इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

