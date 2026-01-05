रोज 10 मिनट धूप में बैठने से क्या होता है? Doctor Hansa Yogendra ने बताए सुबह की धूप के जबरदस्त फायदे

Benefits of morning sunlight: सूरज की रोशनी को सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. खासकर सुबह के समय कुछ देर धूप में बैठने की सलाह दी जाती है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने सुबह की धूप के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. योग गुरु कहती हैं, रोज सुबह केवल 10 मिनट निकालकर धूप लेने से आपको एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे, साथ ही जानेंगे इसके लिए सबसे अच्छा समय क्या है.

सुबह की धूप क्यों है खास?

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, सुबह का समय वातावरण को शांत, शुद्ध और सकारात्मक बनाता है. योग और आयुर्वेद के अनुसार, सुबह की धूप वात और कफ दोष को संतुलित करती है और शरीर की अग्नि (पाचन शक्ति) को सक्रिय करती है.

जब सुबह की धूप हमारी त्वचा और आंखों तक पहुंचती है, तो शरीर में विटामिन D बनना शुरू होता है. यह विटामिन हड्डियों, दांतों और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है. कई रिसर्च बताती हैं कि हमारे शरीर के लिए जरूरी 90% से ज्यादा विटामिन D धूप से ही बनता है. केवल खाना या सप्लीमेंट पूरी तरह इसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं. वहीं, विटामिन D कैल्शियम और फॉस्फोरस को सही तरह से उपयोग करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों की समस्या कम होती है. साथ ही यह विटामिन शरीर को संक्रमण और इंफ्लेमेशन से भी बचाता है.

हंसाजी आगे कहती हैं, हमारे शरीर की एक आंतरिक घड़ी (सर्केडियन रिदम) होती है, जो नींद-जागने का चक्र नियंत्रित करती है. सुबह की धूप इस घड़ी को सही समय पर सेट करती है. इससे-

मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) दिन में कम होता है, जिससे रात की नींद बेहतर होती है.

सेरोटोनिन (खुशी का हार्मोन) बढ़ता है, जिससे मूड अच्छा रहता है और डिप्रेशन से बचाव होता है.

कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) संतुलित रहता है.

धूप से रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल की सेहत सुधरती है.

सुबह केवल 10 मिनट धूप में बैठने से आपको वेट लॉस में भी मदद मिल सकती है. सुबह की धूप मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे फैट बर्न प्रोसेस तेज होता है.

इन सब से अलग सुबह धूप में बैठने से दिन भर एनर्जी, फोकस और सजगता बनी रहती है.

इसके लिए सुबह उठकर चेहरा धोएं और थोड़ा गुनगुना पानी पिएं

इसके बाद 6:30 से 8:30 बजे के बीच 5-10 मिनट धूप में बैठें.

इस दौरान चेहरे, हाथ और पैरों पर सीधी धूप लें.

आंखें बंद करके शांति से सांस लें. आप चाहें तो हल्की स्ट्रेचिंग या योग भी कर सकते हैं.

तेज धूप में न बैठें

सूरज को सीधे न देखें

इन सब से अलग धूप लेने के बाद पर्याप्त पानी पिएं.

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र के अनुसार, सुबह की धूप सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी प्रकृति के साथ जोड़ती है. यह छोटी-सी आदत आपकी दिनचर्या में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.