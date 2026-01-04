पैरों की मसल्स को मजबूत करने के लिए महिलाएं रोज करें ये 4 आसान एक्सरसाइज, नहीं होगा सीढ़ियां चढ़ने में दर्द

Exercise for Strong Legs: बढ़ती उम्र, दिनभर की भागदौड़ और कैल्शियम की कमी के कारण अक्सर महिलाओं के पैरों की ताकत कम होने लगती है. इसके चलते कई बार सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय घुटनों में दर्द महसूस होता है और सीढ़ियां चढ़ना एक बड़ी चुनौती बन जाती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई महिलाएं महंगे सप्लीमेंट्स या दवाइयों का सहारा लेती हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 4 आसान एक्सरसाइज बताएंगे, जो पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करेंगी. इनसे न केवल जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी, बल्कि स्टैमिना भी बढ़ेगा.

1. स्क्वाट्स (Squats)

पैरों को मजबूत बनाने के लिए स्काट्स एक प्रभावी और बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है. इससे कोर मसल्स भी एक्टिव होती हैं और शरीर का पॉस्चर भी धीरे-धीरे बेहतर होने लगता है. नियमित रूप से स्काट्स करने से जोड़ों की समस्याओं से राहत मिलती है और बॉडी फिट रहती है.

पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए लंजेस भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है. इससे मसल्स का बैलेंस और स्टैबिलिटी इंप्रूव होती है. इसके अलावा लंजेस करने से महिलाओं की लोअर बॉडी मजबूत होती है, मसल्स बढ़ते हैं और बैलेंस भी सुधरता है. जानकारी के लिए बता दें कि लंजेस तीन प्रकार के होते हैं- फॉरवर्ड लंजेस, रिवर्स लंजेस और साइड लंजेस. जैसे-जैसे आपकी ताकत बढ़े, आप इन एक्सरसाइज में डंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

स्टेप-अप्स एक आसान एक्सरसाइज है जो पैरों को मजबूत बनाने के साथ-साथ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बेहतर करती है. यह एक्सरसाइज जांघों, हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स की मजबूती को बढ़ाने में मददगार होती है. साथ ही इससे पैरों की ताकत, पावर और एरोबिक फिटनेस में सुधार होता है.

काफ रेज एक आसान एक्सरसाइज है जो खासतौर पर पिंडली की मसल्स को मजबूत करती है. पिंडलियों के मजबूत होने से पैरों की शेप बेहतर होती है और बैलेंस सुधरता है. इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार खड़े होकर या बैठकर किसी भी तरह से कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.