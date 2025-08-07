कॉकरोच काट ले तो क्या होता है? डॉक्टर ने बताया इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, जानें सबसे पहले क्या करें

What will happen if a cockroach bites: अक्सर हम कॉकरोच को बस एक गंदा कीड़ा मानते हैं, जो किचन या बाथरूम में घूमता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच काट भी सकता है? इतना ही नहीं, अगर ध्यान न दिया जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कॉकरोच के काटने पर कैसे लक्षण नजर आते हैं, अगर कॉकरोच काट ले तो क्या करें और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा में सिनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडीसिन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया, 'कॉकरोच खासकर रात में काटते हैं, जब हम सो रहे होते हैं और उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता है. ये कीड़ा होंठ, उंगली या आंखों के पास की नर्म त्वचा को काट सकता है. अब, ज्यादातर मामलों में शुरुआत में इसका पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में खुजली, जलन, लालिमा और सूजन हो सकती है.'

डॉक्टर बताते हैं, कॉकरोच के काटने पर आपको त्वचा पर लाल धब्बे

खुजली

फंगल इंफेक्शन और एलर्जी या

बच्चों में अस्थमा या सांस की दिक्कत जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं.

डॉक्टर प्रभात कुमार के मुताबिक, कॉकरोच के काटने को हल्के में न लें. त्वचा पर मामूली घाव भी गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों या डायबिटीज रोगियों में परेशानी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में समय पर सफाई और जरूरत होने पर दवा जरूरी है.

इस कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले उस जगह को साबुन और गुनगुने पानी से धोने की सलाह देते हैं.

इसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं.

खुजली या सूजन हो तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें.

वहीं, अगर घाव बिगड़ जाए, पस या खून आए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

डॉ. कुमार ने घर से कॉकरोच दूर रखने के भी कुछ असरदार उपाय हैं. वे बताते हैं-

ये कीड़े गंदगी में पनपते हैं. ऐसे में किचन, बाथरूम और डस्टबिन को हमेशा साफ और सूखे रखें.

रात में बर्तन गंदे न छोड़ें, खाना ढककर रखें.

समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल करवाएं.

इन सब से अलग बच्चों के सोने की जगह और खिलौने साफ रखें.

कॉकरोच के काटने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ-सफाई और थोड़ी सावधानी. इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.