हफ्ते में केवल 1 बार बाल धोने से क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया 1 हफ्ते में कितनी बार सिर धोना चाहिए

Is it okay to wash hair once in a week: कई लोग हफ्ते में केवल 1 बार हेयर वॉश करते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ऐसा करने से बालों पर कैसा असर होता है.

हफ्ते में केवल 1 बार बाल धोने से क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया 1 हफ्ते में कितनी बार सिर धोना चाहिए
1 हफ्ते में कितनी बार सिर धोना चाहिए?

Hair Care: बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं. हालांकि, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके बाल हमेशा चिपचिपे नजर आते हैं, बालों में डैंड्रफ बहुत अधिक होता है या हेयर फॉल ज्यादा होता है. अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि इसके पीछे आपके हेयर वॉश करने का तरीका भी जिम्मेदार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट आंचल पंथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि बालों की अच्छी देखभाल के लिए हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए.

क्या कहती हैं डर्मेटोलॉजिस्ट?

वीडियो में आंचल पंथ बताती हैं, कई लोग हफ्ते में केवल 1 बार हेयर वॉश करते हैं. ऐसा करना बिल्कुल गलत है. अगर आप 1 वीक में सिर्फ में एक बार बाल धोते हैं, तो आपकी स्कैल्प पर तेल जमा होने लगता है, डेड स्किन बढ़ती है, इससे डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है और स्कैल्प में खुजली और जलन होने लगती है.

डॉक्टर आंचल के अनुसार, खासकर टीनेजर्स में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है. इस उम्र में स्कैल्प और फेस दोनों ज्यादा ऑयली होते हैं, इसलिए कम बार सिर धोने से तेल चेहरे पर फैलकर पिंपल्स और व्हाइटहेड्स भी बढ़ा देता है.

1 हफ्ते में कितनी बार सिर धोना चाहिए?

इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट बताती हैं, बाल धोने की सही फ्रीक्वेंसी आपकी स्कैल्प, एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है. जैसे- 

ऑयली स्कैल्प

अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है, तो रोजाना भी बाल धोए जा सकते हैं. ऐसा करने से बाल नहीं झड़ते और स्कैल्प साफ रहने से हेल्दी रहती है.

नॉर्मल स्कैल्प

नॉर्मल स्कैल्प है, तो हफ्ते में 2–3 बार बाल धोना सबसे अच्छा है.

ड्राई स्कैल्प

ड्राई स्कैल्प होने पर हफ्ते में 2 बार बाल धोना पर्याप्त है.

डैंड्रफ होने पर बाल कैसे धोएं?

डॉक्टर आंचल के अनुसार, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तो इसके लिए हफ्ते में 2–3 बार एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें. ये स्कैल्प पर फंगस कम करते हैं और खुजली में आराम देते हैं. जहां डेड स्किन ज्यादा हो, वहां सैलिसिलिक एसिड वाले शैंपू भी मदद करते हैं.

इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

