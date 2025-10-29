पैरों को बेकिंग सोडा के पानी में डुबोकर रखने से क्या होता है? Doctor Hansaji ने बताए Baking Soda के गजब के फायदे

Baking Soda Benefits: बेकिंग सोडा आमतौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके पैरों, त्वचा, बाल और दांतों के लिए भी बेहद फायदेमंद सकता है? फेमस योग गुरु और लेखिका डॉक्टर हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, बल्कि शरीर की देखभाल में भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

किस विटामिन की कमी से फटती हैं एड़ियां? डॉक्टर ने बताए एड़ियों के फटने के 5 बड़े कारण

पैरों के लिए बेकिंग सोडा के फायदे

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, अगर आपके पैर दिनभर चलने या खड़े रहने से थक जाते हैं, तो बेकिंग सोडा आपके लिए एक आसान उपाय हो सकता है. इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें. फिर अपने पैरों को उसमें 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें.

इससे पैरों की थकान दूर होती है, बदबू खत्म होती है और त्वचा मुलायम बनती है.

बेकिंग सोडा में मौजूद ऐंटिफंगल गुण पैर के फंगल इंफेक्शन, जैसे एथलीट फुट से भी राहत दिलाते हैं.

इन सब से अलग अगर पैरों में रूखापन या फटी एड़ियों की समस्या है, तो भी यह उपाय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. बेकिंग सोडा का पानी पैरों को हील करने में मदद करता है.

योग गुरु आगे बताती हैं, बेकिंग सोडा एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है यानी यह डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद कर सकता है. इसे थोड़े पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे या शरीर पर हल्के हाथों से मसाज करें. इससे त्वचा साफ, मुलायम और चमकदार बनती है. यह कीट के काटने या जलन जैसी परेशानियों में भी राहत देता है.

अगर आपके बालों में तेल या प्रोडक्ट का जमाव हो गया है, तो बेकिंग सोडा मदद कर सकता है. एक चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और कुछ देर बाद धो लें. यह स्कैल्प को साफ रखता है और बालों में नेचुरल चमक लाता है.

बेकिंग सोडा में ऐंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. यह दांतों से दाग-धब्बे हटाकर उन्हें सफेद बनाता है और सांस को ताजगी देता है. आप इसे पानी के साथ मिलाकर पेस्ट या माउथवॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

डॉक्टर हंसा योगेन्द्र सलाह देती हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हमेशा सीमित मात्रा में करें और अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो पहले पैच टेस्ट करें. यह पूरी तरह नेचुरल उपाय है लेकिन सही तरीके से उपयोग करने पर ही इसके फायदे मिलते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



