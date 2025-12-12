मूंगफली को पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है, खाली पेट भुनी हुई मूंगफली खाने से क्या होता है? जानिए यहां

Peanuts Benefits: मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है. मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसका सेवन कई तरह से किया जाता है. मूंगफली खाने से न सिर्फ शरीर को ताकत मिलती है, बल्कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव भी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं मूंगफली को पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है और खाली पेट भुनी हुई मूंगफली खाने से क्या होता है? अगर, नहीं तो यह आर्टिकल आपके लिए काम का साबित हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं मूंगफली का सेवन किस तरह करने से शरीर को ज्यादा फायदा मिलता है और भुनी हुई मूंगफली या भिगोकर मूंगफली खाने से क्या होता है?

मूंगफली को पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, मूंगफली को पानी में भिगोकर खाने सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसके सेवन से पाचन सुधरता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है और शरीर को फाइबर व प्रोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है. भिगोकर मूंगफली खाने से एनर्जी और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है.

पाचन तंत्र मजबूत- भीगी मूंगफली में फाइबर होता है, जो कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत देता है.

इम्यूनिटी बूस्ट- भीगी मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता य़ानी इम्युनिटी बढ़ाते हैं.

एनर्जी और हार्ट के लिए फायदेमंद- भीगी मूंगफली प्रोटीन और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को एनर्जी देता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है.

वहीं, खाली पेट भुनी हुई मूंगफली खाना भी सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है. यह शरीर को एनर्जी देती है, पेट भरा-भरा महसूस होता है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और यह प्रोटीन व एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिससे हार्ट और हड्डियों को मजबूती मिलती है. हालांकि, ज्यादा खाने से गैस और एसिडिटी हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में खाना फायदेमंद है. ऐसे में देखा जाए तो दोनों तरह से ही मूंगफली का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. बस इसका सही मात्रा में करना जरूरी है, ज्यादा खाने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.