World Introvert Day: इंट्रोवर्ट है आपका दोस्त, तो भूलकर भी नहीं करें ये 5 बातें, रिश्ते में आ सकती है दरार

World Introvert Day : इंट्रोवर्ट लोग शांत, चिंतनशील और गहरे विचारों वाले होते हैं, जो अकेले या छोटे ग्रुप में ही एनर्जी महसूस करते हैं. इंट्रोवर्ट लोग भीड़भाड़ वाली जगहों पर असहज होते हैं और अक्सर अपनी आंतरिक दुनिया यानी विचारों और कल्पना में खोए रहते हैं. वे सुनने में बेहतर होते हैं, गहरी दोस्ती पसंद करते हैं और निर्णय लेने में समय लेते हैं. ऐसे में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे हमें यह याद दिलाता है कि इंट्रोवर्ट्स को समझने और सम्मान करने का समय आ गया है. इंट्रोवर्ट्स को अक्सर गलत समझा जाता है और उन्हें लगता है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व को बदलना होगा, लेकिन यह सच नहीं है. इंट्रोवर्ट्स को अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और सम्मान करने की जरूरत है.

वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब और क्यों मनाया जाता है?

पहला वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2011 में मनाया गया था. वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे तब शुरू हुआ जब साइकोलॉजिस्ट और लेखिका फेलिसिटास हेने ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया, जिसमें शांत लोगों के लिए एक दिन मनाने की बात कही गई थी. सच तो यह है: इंट्रोवर्ट लोग एक गलत समझे जाने वाले अल्पसंख्यक हैं.

आपको और ज्यादा बोलना चाहिए

यह धारणा बताती है कि चुप रहना एक कमी है, ऐसा नहीं है. इंट्रोवर्ट लोग तभी बोलते हैं, जब उनके पास कुछ कहने को होता है, न कि सिर्फ जगह भरने के लिए. उन्हें ज्यादा बोलने के लिए मजबूर करना यह दर्शाता है कि उनकी स्वाभाविक बोलने की लय अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है.

इंट्रोवर्ट लोगों को किसी के भी कहने पर अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट करने की जरूरत नहीं होती. वे गहराई से महसूस करते हैं, बस निजी तौर पर. ऐसा कहना उन पर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का बोझ डालता है, बजाय इसके कि उन्हें स्वाभाविक रूप से मौजूद रहने दिया जाए.

यह मान लेना कि इंट्रोवर्ट्स खुद को नहीं जानते, गलत है, जबकि वे आमतौर पर खुद को अच्छी तरह जानते हैं. उनकी बेचैनी को नजरअंदाज करना और उसे अनिच्छा बताकर टाल देना, उन्हें अनसुना महसूस कराने का सबसे आसान तरीका है.

