रोज शहद खाने के फायदे-नुकसान, कैसे करें सही शहद की पहचान?

Honey Benefits: शहद हजारों सालों से सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे प्राकृतिक औषधि का दर्जा दिया गया है. शहद में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं. लेकिन इन तमाम फायदों को पाने के लिए सही शहद खाना बेहद जरूरी है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं शहद के फायदे-नुसकान, साथ ही जानेंगे असली शहद की पहचान कैसे करें.

शहद खाने के फायदे (Health Benefits of Honey)

इसे लेकर फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं,

शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से बचाकर शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं.

कई रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि शहद खांसी की दवाओं से भी ज्यादा असरदार हो सकता है.

शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण शरीर को इंफेक्शन से बचाते हैं और बार-बार बीमार पड़ने के खतरे को कम कर सकते हैं.

इन सब से अलग शहद एक नेचुरल स्वीटनर है, जो तुरंत एनर्जी देता है.

तमाम फायदों के बावजूद डॉक्टर जैदी शहद खाने से पहले कुछ खास बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं. जैसे-

एक साल से छोटे बच्चों को शहद कभी न दें. इससे बोटुलिज्म का खतरा हो सकता है.

जिन लोगों को पॉलिन से एलर्जी है, वे रॉ हनी का सेवन न करें.

इन सब से अलग शुगर के मरीज डॉक्टर की सलाह से ही शहद का सेवन करें.

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बताते हैं, शहद दो तरह का होता है- रॉ हनी और प्रोसेस्ड हनी. रॉ हनी सीधे मधुमक्खी के छत्ते से लिया जाता है. इसमें प्राकृतिक तत्व जैसे बी पॉलिन, बी वैक्स आदि मौजूद रहते हैं. यह ज्यादा पोषक और सेहत के लिए बेहतर होता है. वहीं, प्रोसेस्ड हनी को फैक्ट्री में पाश्चराइज किया जाता है, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और यह ज्यादा साफ और आकर्षक दिखता है, लेकिन इसके पोषक तत्व काफी हद तक कम हो जाते हैं.

कोशिश करें कि शहद सीधे स्थानीय मधुमक्खी पालकों या प्राकृतिक स्रोत से खरीदें.

लेबल पढ़ें और सुनिश्चित करें कि उस पर 'रॉ हनी' लिखा हो.

अत्यधिक चमकदार और पारदर्शी शहद से बचें, क्योंकि यह ज्यादा प्रोसेस्ड हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.