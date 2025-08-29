क्या नमक के पानी से पीले दांत साफ हो सकते हैं?

Teeth Whitening: सफेद, साफ और चमकदार दांत पाना हर किसी की चाहत होती है. दांत आपकी खूबसूरती में चार चांद जो लगाने का काम करते हैं. इसके लिए कई बार लोग तमाम तरह के नुस्खे भी आजमाते हैं. ऐसा ही एक नुस्खा है नमक के पानी से कुल्ला करना. माना जाता है कि नमक के पानी से कुल्ला करने या दांतों पर नमक रगड़ने से पीलापन साफ होने लगता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा सेक्टर 71 में सिनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर श्वेता बंसल ने बताया, 'नमक का इस्तेमाल पुराने समय से ही मुंह की सफाई के लिए किया जाता रहा है. इसमें प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो मुंह के कीटाणुओं को कम करने और मसूड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. अगर आप नियमित रूप से नमक के पानी से कुल्ला करते हैं, तो दांतों पर जमे प्लाक और मुंह की बदबू को कुछ हद तक कम किया जा सकता है. हालांकि, नमक का पानी पीले दांतों को पूरी तरह सफेद नहीं बना सकता है.

डॉक्टर बताती हैं, नमक का पानी मुंह की सफाई के लिए अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है. अगर आप बार-बार दांतों को नमक से रगड़ेंगे या बहुत ज्यादा नमक मिलाकर कुल्ला करेंगे, तो इससे इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है. इनेमल के एक बार घिसने पर उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है. ऐसे में दांतों पर नमक रगड़ने या रोज नमक के पानी से कुल्ला करने से बचें.

इस सवाल का जवाब देते हुए डेंटल सर्जन कहती हैं, दांतों का पीलापन कई कारणों से हो सकता है. जैसे- चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन, तंबाकू और धूम्रपान की आदत, या फिर दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल का पतला होना. ऐसे मामलों में सिर्फ घरेलू उपाय से दांतों की प्राकृतिक चमक वापस लाना मुश्किल हो जाता है.

दांतों का पीलापन कम करने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ आसान आदतें अपनानी जरूरी हैं.

सबसे पहले दिन में कम से कम दो बार सही तरीके से ब्रश करें.

अगर संभव हो तो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें.

तंबाकू, धूम्रपान और अधिक कैफीन से दूर रहें.

हर 6 महीने या साल में कम से कम एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं.

नमक का पानी मुंह की सफाई और मसूड़ों के लिए अच्छा घरेलू उपाय है, लेकिन दांतों की पीली परत हटाने के लिए यह काफी नहीं है. साथ ही ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए सही डेंटल केयर अपनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.