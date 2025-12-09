अश्वगंधा दूध में डालकर पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 1 दिन में कितना अश्वगंधा खाना चाहिए

Ashwagandha Mixed With Milk: अश्वगंधा एक मशहूर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल सदियों से तनाव कम करने, ताकत बढ़ाने और नींद सुधारने के लिए किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे अलग भी अश्वगंधा के कई फायदे हैं? खासकर अश्वगंधा को दूध में मिलाकर लेने से आपको इसके दोगुने लोभ मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर अश्वगंधा के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितना अश्वगंधा लेना सही है.

Vitamin B12 का भंडार है ये चीज, रोज बस 1 चम्मच खाने से शाकाहारी लोगों को भी मिल जाएगा 100% बी12

अश्वगंधा दूध में डालकर पीने से क्या होता है?

अश्वगंधा एक नेचुरल अडैप्टोजेन है, जो शरीर के तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करता है.

रात को सोने से पहले दूध में अश्वगंधा पाउडर डालकर पीने से नींद बेहतर आती है और दिमाग को गहरी शांति मिलती है.

यह मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है, स्टैमिना बढ़ाता है और मानसिक थकान कम करता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, दूध में अश्वगंधा डालकर पीने से याददाश्त और फोकस में भी सुधार देखा जाता है.

राजमनी पटेल कहती हैं, अश्वगंधा वाला दूध हार्मोन बैलेंस करने में भी मदद करता है, खासकर थायराइड और प्रजनन संबंधी समस्याओं में यह फायदा देता है.

इन सब से अलग यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में भी मदद करता है.

ऐसे में तमाम फायदों को पाने के लिए आप भी अश्वगंधा वाले दूध को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

इसके लिए एक गिलास (लगभग 200 ml) दूध को हल्का गरम करें, लेकिन उबालें नहीं. अब, इसमें आधा से एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और 2–3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. अगर आपको हल्की मिठास पसंद है तो दूध थोड़ा ठंडा होने पर इसमें आधा चम्मच शहद या गुड़ मिला सकते हैं. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा दालचीनी पाउडर या इलायची भी डाल सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, एक दिन में 1/2 से 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लेना काफी होता है. इससे ज्यादा लेना ठीक नहीं, क्योंकि यह शरीर पर उलटा असर डाल सकता है.

अगर आप गर्भवती हैं, ब्रेस्टफीडिंग कराती है या थायराइड, लो ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी कोई समस्या है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. इसे एंटीडिप्रेसेंट, थायराइड या सिडेटिव दवाओं के साथ खुद से न मिलाएं. शराब और अन्य हर्बल सप्लीमेंट्स के साथ भी इसका सेवन न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.