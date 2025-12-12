सुबह खाली पेट देसी घी खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए कमाल के फायदे

What happens if we eat ghee in an empty stomach: घी न केवल खाने में स्वाद जोड़ता है, बल्कि इसे सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. घी में शरीर के लिए तमाम जरूरी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं. खासकर सुबह के समय खाली पेट घी खाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने खाली पेट घी खाने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

खाली पेट घी खाने से क्या होता है?

डॉक्टर शर्मा बताते हैं, सबसे पहले, देसी घी शरीर के वात और पित्त दोष को शांत करने में मदद करता है. जिन लोगों को वात बढ़ने से त्वचा का रुखापन, हाथ-पैरों में दर्द, गैस बनना या कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें इससे राहत मिल सकती है.

वहीं, पित्त असंतुलन से होने वाली समस्याएं जैसे शरीर में जलन, नींद कम आना, थकान बने रहना या शरीर से दुर्गंध आना, इन पर भी सुबह घी का सेवन लाभकारी माना जाता है.

घी त्वचा को भी अंदर से पोषण देता है. यह त्वचा में नमी, चमक और मुलायमपन लाने में मदद करता है. जो लोग चेहरे पर नेचुरल ग्लो चाहते हैं, उनके लिए भी सुबह घी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

घी शरीर में ताकत बढ़ाने में मदद है. जो लोग मेहनत वाला काम करते हैं, जिम जाते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा प्राकृतिक सप्लीमेंट है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, घी को आयुर्वेद में चक्षुष्य यानी आंखों के लिए पोषक बताया गया है. खाली पेट घी खाने से आंखों की थकान कम होती है. खासकर जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं, उनके लिए घी बेहद फायदेमंद होता है.

इन सब से अलग डॉक्टर शर्मा कहते हैं, खाली पेट घी खाने से शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है. इसके नियमित सेवन से इम्युनिटी बढ़ती है और शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है.

डॉक्टर कहते हैं, तमाम फायदे होने के बावजूद बहुत अधिक मात्रा में घी का सेवन नहीं करना चाहिए. शुरुआत आधा चम्मच से करें और पाचन शक्ति के अनुसार धीरे-धीरे इसे एक से दो चम्मच तक बढ़ाया जा सकता है.

अगर इसे रोजाना सही मात्रा में लिया जाए, तो इससे आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

