सुबह फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के क्या फायदे हैं? जानकर आज से ही कर देंगे शुरू

Benefits of Rinsing Mouth with Alum Water: फिटकरी जिसका रासायनिक नाम 'पोटैशियम एल्युमिनियम सल्फेट' है बाजार में आसानी से 10 रुपये में मिल जाती है. आपने इसका इस्तेमाल अक्सर लोगों को शेविंग करते समय या त्वचा के कट या छिल जाने पर करते हुए देखा होगा. बता दें कि ये एंटीसेप्टिक, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-माइक्रोबियल से भरी होती है जो बॉडी की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करती है. साथ ही इसका इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में भी किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ओरल हेल्थ के लिए भी फिटकरी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है. इसी के चलते आज हम आपको रोज सुबह फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. ये जबरदस्त फायदे जानकर आप भी रोजाना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे.

1. दूर होगी मसूड़ों से खून निकलने की समस्या

अगर आपके मसूड़ों से खून निकलता है तो आप इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं. रोज सुबह फिटकरी के पानी से कुल्ला करने से मसूड़ों की ब्लीडिंग और सूजन कम हो जाती है. साथ ही बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं.

कई बार हम रोज ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मुंह से बदबू आना बंद नहीं होती है. ऐसे में आप रोजाना सुबह फिटकरी के पानी का कुल्ला कर सकते हैं. इससे मुंह में फ्रेशनेस आती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं.

अगर ठंडा-गर्म खाने के बाद आपके दांतों में काफी ज्यादा झनझनाहट होती है तो आप रोज सुबह फिटकरी के पानी का कुल्ला करें. इससे दांतों की सेंसिटिविटी कम हो जाती है.

रोज सुबह फिटकरी के पानी से कुल्ला करने से पायरिया की समस्या से भी राहत मिलती है. इससे दांत और मसूड़े हेल्दी बने रहते हैं.

कैसे करें फिटकरी के पानी से कुल्ला?

फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के लिए आप फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उसको पीसकर पाउडर बना लें. इसके बाद पाउडर को पानी में डालें और अच्छे से मिक्स कर दें. इस मिश्रण को उबालने के बाद छानकर एक गिलास में निकाल लें. गुनगुना होने के बाद इससे कुल्ला कर लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी ओरल हेल्थ बेहतर हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.