क्या गुड़ के साथ दूध लेना अच्छा है? क्या होते हैं फायदे, जानिए कब करें सेवन

Milk with Jaggery Benefits: आज हम आपको दूध के साथ गुड़ खाने के जबरदस्त फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसका सेवन करने का सही समय क्या है...

Read Time: 3 mins
क्या गुड़ के साथ दूध लेना अच्छा है? क्या होते हैं फायदे, जानिए कब करें सेवन
गुड़ के साथ दूध पीने का सही समय क्या है?
Milk with Jaggery Benefits: गुणों से भरपूर गुड़ का इस्तेमाल लगभग हर किचन में होता है. कोई गुड़ को खाने के बाद खाता है तो कोई गुड़ वाली चाय पीना पसंद करता है. खासतौर से सर्दियों में गुड़ का सेवन करने से शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं. क्या आप जानते हैं अगर गुड़ का सेवन दूध के साथ किया जाए तो फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं. दरअसल, गुड़ में आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं, दूध प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है. इन दोनों का फूड कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है. इसी के चलते आज हम आपको दूध के साथ गुड़ खाने के जबरदस्त फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसका सेवन करने का सही समय क्या है...

1. इम्यूनिटी बूस्टर

गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. जब इसका सेवन दूध के साथ किया जाता है, तो यह ड्रिंक एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर बन जाती है.

2. मजबूत पाचन तंत्र

गुड़ पाचन एंजाइम को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और कब्ज की समस्या नहीं होती. खाने के बाद गुड़ वाला दूध पीने से पाचन बेहतर होता है और पेट की समस्याएं भी कम होती हैं. जानकारी के लिए बता दें कि गुड़ में मौजूद पोटैशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, जिससे वेट कंट्रोल में मदद मिलती है.

3. मजबूत हड्डियां

दूध कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स होता है, जो हड्डियों के लिए काफी जरूरी माना जाता है. ऐसे में दूध का सेवन गुड़ के साथ करने से फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बोन डेंसिटी बढ़ती है. अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप दूध के साथ गुड़ का जरूर सेवन करें.

4. एनीमिया से लड़ने में मददगार

गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन को सही लेवल पर बनाए रखने में मदद करता है. अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप रोजाना गुड़ के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं. इससे एनीमिया का खतरा भी कम हो जाता है.

कब करना चाहिए गुड़ और दूध का सेवन?

दूध के साथ गुड़ का सेवन रात को सोने से पहले करना ही अच्छा माना जाता है. इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है. साथ ही सर्दियों में शरीर के तापमान को गर्म बनाए रखने में भी यह मददगार होता है. इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जी या बीमारी है तो इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें.

