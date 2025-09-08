एक आंख बार-बार क्यों झपकती है? शगुन-अपशगुन नहीं AIIMS की डॉक्टर ने बताया सही कारण

Causes of One-Eyed Blinking: कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक आंख बार-बार फड़कती है. अब, आमतौर पर लोग इसे शगुन-अपशगुन से जोड़कर देखने लगते हैं. हालांकि, ऐसा होना आपके शरीर से जुड़ी किसी परेशानी का संकेत भी हो सकता है. हाल ही में AIIMS से पढ़ी हुई मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन सोनिया नारंग ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, खासकर अगर आपकी एक आंख बार-बार झपक रही है, तो इसका कारण शरीर में एक खास मिनरल की कमी हो सकता है.

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

सोनिया नारंग के मुताबिक, एक आंख का बार-बार फड़कना मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है. मैग्नीशियम शरीर के लिए जरूरी मिनरल है, जो नसों और मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने में मदद करता है. जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो मांसपेशियां खिंचने लगती हैं, जिससे आंख बार-बार फड़क सकती है. इस समस्या से बचने के लिए काजू, बादाम, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स खाना फायदेमंद होता है.

वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने आंखों में दिखने वाले कई और संकेत और उनसे जुड़े कारणों के बारे में बताया है. जैसे-

डॉक्टर कहती हैं, अगर आंखों में पीलापन नजर आने लगे, तो इसे हल्के में न लें. यह लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. जॉन्डिस (पीलिया) या अन्य लिवर डिसऑर्डर्स की शुरुआत में आंखें पीली होने लगती हैं.

कई बार आंखों के पास छोटे-छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं. इन्हें जैंथेलास्मा कहा जाता है. यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने का संकेत है. ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है.

आजकल डार्क सर्कल्स आम समस्या बन गई है. न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादातर नींद की कमी की वजह से होते हैं. लंबे समय तक नींद पूरी न होने से आंखों के नीचे की त्वचा पतली हो जाती है और डार्कनेस साफ दिखने लगती है.

इन सब से अलग अगर आपको अपनी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और बाहर की ओर उभरी हुई नजर आएं, तो यह हाइपर थाइरॉइड का संकेत हो सकता है. यह एक गंभीर समस्या है, इसलिए समय रहते डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है.

हमारी आंखें सिर्फ देखने का काम ही नहीं करतीं, बल्कि शरीर में हो रहे कई बदलावों का भी संकेत देती हैं. अगर आपको आंखों में कोई भी असामान्य बदलाव दिखे, तो इसे नजरअंदाज न करें. सही समय पर जांच और हेल्दी डाइट अपनाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.