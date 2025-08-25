विज्ञापन

30 की उम्र से पहले ही क्यों झड़ने लगते हैं पुरुषों के बाल? डॉक्टर ने बताया कौन सी गलतियां बनती हैं वजह

Balding In Men: उम्र बढ़ने के साथ ही पुरुषों का हेयर फॉल होना भी शुरू हो जाता है. इसकी क्या वजह और किन गलतियों से परहेज करके इस दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है बता रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट.

Baldness In Men: पुरुषों के बाल झड़ने की क्या वजह है.

Hair Care: रोजाना इक्के-दुक्के बाल गिरना नॉर्मल होता है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बाल गिरने लगें तो यह खतरे की घंटी जैसा लगता है. रोजाना अगर गुच्छाभर बाल गिरने लगें तो यह गंजेपन (Baldness) की शुरुआत भी हो सकती है. खासकर पुरुषों में 30 साल की उम्र तक आते-आते गंजापन नजर आने लगता है. इस गंजेपन के कई कारण हो सकते हैं. कई बार हेयर केयर की गलतियां भी गंजेपन की वजह बन सकती हैं. ऐसे में अगर आप भी पुरुष हैं और हेयर फॉल (Hair Fall) से परेशान हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. सुगन्या नायडू ने बताया कि किन गलतियों के कारण पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं और किस तरह इन गलतियों से परहेज करके हेयर फॉल को रोका जा सकता है.

किन गलतियों के कारण पुरुषों में होता है गंजापन | Causes Of Baldness In Men

जेनेटिक्स के कारण

डॉक्टर का कहना है कि अगर आपके पिता या दादाजी के कम उम्र में ही बाल झड़ने लगे थे तो चांसेस हैं कि आपके बाल भी कम उम्र से झड़ना शुरू हो सकते हैं.

नींद की कमी

नींद लेना वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है. इसी समय हेयर फॉलिकल्स भी रिपेयर होते हैं. ऐसे में रात 3-4 बजे तक जागना आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है.

हार्मोनल इंबैलेंस

डीएचटी मेल हार्मोन है जिसके इंबैलेंस होने से बालों का झड़ना (Hair Loss) बढ़ सकता है.

स्मोकिंग या एल्कोहल

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना और एल्कोहल का सेवन करना बाल झड़ने की वजह बन सकती है. ये स्कैल्प तक ब्लड सप्लाई को रोकते हैं. आपके बालों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ऐसे में इन बुरी आदतों को छोड़कर हेयर फॉल को भी रोका जा सकता है.

डैंड्रफ से बाल झड़ते हैं या नहीं

डैंड्रफ से डायरेक्टली बाल नहीं झड़ते लेकिन अगर आप डैंड्रफ के कारण अपने सिर को खुजाते रहते हैं तो हां, इससे बालों का झड़ना बढ़ सकता है.

क्या हार्ड वॉटर से झड़ते हैं बाल

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि हार्ड वॉटर (Hard Water) से बाल नहीं झड़ते हैं बल्कि इससे स्कैल्प पर ड्राइनेस हो जाती है. इससे बाल रूखे-सूखे नजर आने लगते हैं.

रोजाना शैंपू करने पर क्या होता है

अक्सर ही लोगों को लगता है कि बालों पर रोज-रोज शैंपू करने से बाल झड़ने लगते हैं. लेकिन, डर्मेटोलॉजिस्ट सुगन्या नायडु का कहना है कि रोज शैंपू करने पर बाल नहीं झड़ते.

क्या आयदिन बालों को रंगने से बाल गिरते हैं

डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा कि बालों पर आम कलर करने पर बाल नहीं झड़ते हैं. लेकिन, अगर हर हफ्ते ही बालों पर ब्लीच का इस्तेमाल किया जाए तो इससे हेयर फॉल होने लगता है.

