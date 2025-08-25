ठंडा, गर्म या गुनगुना, किस पानी से धोना चाहिए चेहरा? स्किन डॉक्टर ने दिया जवाब

Skin Care: त्वचा की सही देखरेख ना की जाए तो त्वचा मुरझाई और रूखी-सूखी नजर आने लगती है. खासतौर से चेहरे की त्वचा लोग खिली-खिली देखना चाहते हैं लेकिन एक बेसिक गलती कर देते हैं. यह गलती है चेहरे को सही तापमान के पानी से ना धोना. ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि चेहरा ठंडे पानी (Cold Wate) से धोना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए या फिर फेस वॉश के लिए गुनगुना पानी लेना चाहिए. इसी बारे में बता रही हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जुश्या सरीन. डर्मेटोलॉजिस्ट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्किन टाइप के अनुसार किस तापमान का पानी चेहरा धोने (Face Wash) के लिए सही होता है. यहां जानिए चेहरा धोने के लिए ठंडा, गर्म या गुनगुना कैसा पानी अच्छा है.

चेहरा धोने के लिए ठंडा, गर्म या गुनगुना पानी?

हल्का गर्म पानी यानी वॉर्म वॉटर स्किन से मेकअप और ऑयल हटाने में फायदेमंद होता है. अगर आपकी ऑयली स्किन (Oily Skin) है या फिर आप मेकअप हटाना चाहते हैं या शेव करने वाले हैं तो हल्के गर्म पानी से चेहरा धोया जा सकता है. इंफ्लेमेशन कम करने के लिए या चेहरे की पफीनेस कम करने के लिए ठंडे पानी से चेहरा धोया जा सकता है. ठंडे पानी को खासतौर से मेकअप करने से पहले चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन के पोर्स सिंकुड़ने लगते हैं. इससे मेकअप त्वचा पर बेहतर तरह से सेट होता है और त्वचा पर क्लोगिंग नहीं होती यानी पोर्स में मेकअप घुसकर गंदगी नहीं जमाती. सामान्य तापमान यानी कमरे के तापमान का पानी मुंह धोने के लिए सबसे सही होता है. डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि रोजाना चेहरा धोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. जिन लोगों की सेंसीटिव स्किन है उन्हें खासतौर से सामान्य तापमान के पानी से चेहरा धोना चाहिए.

चेहरा धोने के लिए चेहरे पर पानी डालकर त्वचा को गीला कर लें. इसके बाद स्किन टाइप के अनुसार क्लेंजर या फेस वॉश चुनें. इसे पूरे चेहरे पर 20 से 30 सेकंड मलने के बाद धोकर हटा लें. तौलिया से तेजी से या दबाव लगाकर चेहरा ना पोंछे बल्कि स्किन को डैब-डैब करके चेहरा पोंछकर साफ करें.