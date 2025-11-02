विटामिन और मिनरल्स से भरे हैं ये 5 पत्ते, डॉक्टर ने बताया किसे खाने से दूर होगी कौन सी दिक्कत

5 leaves to eat on an empty stomach: हमारे किचन या आंगन में मौजूद कुछ साधारण से दिखने वाले पत्तों में सेहत का खजाना छिपा होता है. मशहूर डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी (एमबीबीएस, एमडी) ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि कुछ पत्ते ऐसे हैं जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल प्लांट कंपाउंड्स की भरपूर मात्रा होती है. ये न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि शरीर की कई समस्याओं को भी दूर करते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच जादुई पत्तों के बारे में-

नंबर 1- करी पत्ता (Curry Leaves)

करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन C पाया जाता है. यह लिवर को स्वस्थ रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है. बालों के झड़ने की समस्या हो तो भी करी पत्ते का सेवन या उसका तेल बहुत लाभकारी होता है.

डॉक्टर बताती हैं, तुलसी को भारत में औषधीय पौधा माना गया है. इसमें मौजूद यूजेनॉल (Eugenol) एक एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, जो शरीर में सूजन को कम करता है. तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, स्ट्रेस को घटाती है और लंग्स को स्वस्थ रखती है. रोज सुबह खाली पेट दो-तीन तुलसी के पत्ते चबाने से सर्दी-जुकाम और खांसी से राहत मिलती है.

नीम को नेचुरल डिटॉक्स एजेंट कहा जाता है. इसके पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. नीम का सेवन खून को साफ करता है और एक्ने-पिंपल जैसी स्किन समस्याओं को कम करता है. आप नीम के पत्तों को उबालकर उसका पानी पी सकते हैं या त्वचा पर उसका पेस्ट लगा सकते हैं.

मोरिंगा यानी सहजन के पत्ते विटामिन A, C, E, और अमिनो एसिड्स से भरपूर होते हैं. ये पत्ते एनर्जी लेवल बढ़ाने, हीमोग्लोबिन सुधारने और हार्मोन बैलेंस करने में मदद करते हैं. नियमित रूप से मोरिंगा पाउडर या सूप का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

पुदीना अपनी ठंडक और ताजगी के लिए मशहूर है. इसमें मौजूद मेंथॉल पेट की मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे गैस, एसिडिटी और अपच से राहत मिलती है. पुदीने का पानी या चटनी गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है और मुंह की दुर्गंध भी दूर करता है.

डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी बताती हैं, ये पांच पत्ते भले ही साधारण लगते हों, लेकिन इनके फायदे असाधारण हैं. अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करते हैं, तो आपका शरीर नेचुरली डिटॉक्स होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और कई बीमारियों से बचाव मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.