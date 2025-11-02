विज्ञापन

बालों में तेल लगाने का सही तरीका क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया 1 महीने में बालों में कितनी बार तेल लगाना चाहिए

How to apply oil on hair: डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट अंकुर सरीन के अनुसार अगर तेल सही तरीके से और सही समय पर लगाया जाए, तो इससे बालों को बहुत फायदा होता है.

बालों में कैसे लगाएं तेल?

Hair Care Tips: हर कोई चाहता है कि उसके बाल मजबूत, चमकदार और हेल्दी दिखें. इसके लिए ज्यादातर लोग तेल लगाना जरूरी मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों में तेल लगाने का भी एक सही तरीका होता है? मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट अंकुर सरीन के अनुसार अगर तेल सही तरीके से और सही समय पर लगाया जाए, तो इससे बालों को बहुत फायदा होता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में विस्तार से- 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर सरीन बताते हैं, नारियल का तेल बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. यह बालों को नेचुरल नमी देता है और उन्हें टूटने से बचाता है. 

बालों में कैसे लगाएं तेल?
  • लगाने से पहले तेल को हल्का गर्म करना चाहिए. डॉक्टर बताते हैं, हल्का गर्म तेल बालों के अंदर तक आसानी से पहुंच जाता है और बालों को अंदर से पोषण देता है.
  • तेल को सिर की जड़ों पर नहीं, बल्कि बालों के सिरों (Ends) पर लगाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जड़ों से स्कैल्प खुद नेचुरल ऑयल (Sebum) बनाता है, जबकि बालों के सिरे अक्सर ड्राई और कमजोर हो जाते हैं. सिरों पर तेल लगाने से बालों में नमी बनी रहती है और स्प्लिट एंड्स की समस्या कम होती है.
  • तेल लगाने के बाद बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इससे बालों में धूल और मिट्टी चिपक सकती है, जिससे स्कैल्प डर्टी हो जाता है. 
  • तेल बालों में केवल 2 घंटे तक रखना पर्याप्त है. इसके बाद हल्के शैंपू से अच्छी तरह धो लेना चाहिए. बहुत से लोग रात भर बालों में तेल लगाकर रखते हैं लेकिन डॉक्टर सरीन कहते हैं कि ऐसा करने से स्कैल्प पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है.
1 महीने में कितनी बार तेल लगाएं?

इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, महीने में सिर्फ 2 बार तेल लगाना ही काफी है. इससे बालों को जरूरी पोषण मिल जाता है और वे हेल्दी बने रहते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

