सर्दियों में गुड़ और चना खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी से जान लें फायदे

Gud Chana Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी और गर्म चीजों की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप अपनी सेहत को नेचुरली बेहतर बनाना चाहते हैं, तो गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. गुड़ और चने दोनों को ही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. वहीं, एक साथ खाने पर इनसे आपको दो गुने फायदे मिल सकते हैं. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर गुड़-चने खाने के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अलसी के बीज सुबह या रात कब खाने चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें 1 दिन में अलसी के बीज कितने खाने चाहिए

गुड़-चने के फायदे

डॉक्टर जैदी बताते हैं, गुड़ और चना खाने से शरीर को तुरंत ताकत मिलती है. अधिक कमाल की बात यह है कि ये एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है. अब, क्योंकि ठंड के मौसम में आलस और थकान का एहसास ज्यादा होता है, ऐसे में आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, गुड़ पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जबकि चने में फाइबर होता है जो पेट को साफ रखता है. ऐसे में अगर आपको कब्ज की समस्या राहती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

ठंड के मौसम में कई लोग जोड़ों में दर्द से परेशान रहते हैं. उनके लिए भी गुड़-चने का सेवन फायदेमंद हो सकता है. डॉक्टर बताते हैं, चने में फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं, वहीं गुड़ में कैल्शियम पाया जाता है. ये सभी तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द या गठिया जैसी समस्याओं में राहत देते हैं.

गुड़ में मौजूद आयरन नई ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है और ब्लड को साफ रखता है. वहीं, चना प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत बनता है. इससे सर्दी, खांसी या वायरल इंफेक्शन से बचाव होता है.

इन सब से अलग गुड़ और चना खाने से एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या में भी फायदा मिलता है, खासकर महिलाओं के लिए ये लाभदायक हो सकता है. साथ ही यह स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और ठंड में ड्राईनेस को कम करता है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं कि रोजाना 25-30 ग्राम भुना चना और 15-20 ग्राम गुड़ खाना पर्याप्त है. इसे सुबह के नाश्ते के बाद या शाम को स्नैक्स की तरह लिया जा सकता है. इससे ज्यादा मात्रा में खाने से गैस, ब्लोटिंग या वजन बढ़ सकता है. ऐसे में एक सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.