जावित्री की चाय पीने के क्या फायदे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया जावित्री किस काम आती है

What are the benefits of eating Javitri: जावित्री एक खास मसाला है, जो खाने के स्वाद में हल्का मीठापन जोड़ने का काम करता है. अधिकतर भारतीय रसोई में ये मसाला पाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद बढ़ाने से अलग ये मसाला आपकी सेहत को भी कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है? खासकर जावित्री की चाय को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है. इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट रजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने जावित्री के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इसकी चाय बनाने का आसान तरीका-

जावित्री की चाय बनाने की आसान रेसिपी

इस चाय को बनाना बहुत आसान है. इसके लिए आपको जावित्री, पानी और दालचीनी, शहद या नींबू की जरूरत होगी.

एक पैन में एक कप पानी उबालें.

इसमें एक छोटा टुकड़ा सूखी जावित्री और चाहें तो छोटी दालचीनी की स्टिक डालें.

5–7 मिनट धीमी आंच पर पकने दें, ताकि इसका पूरा स्वाद पानी में घुल जाए.

तय समय बाद चाय को छानकर कप में डालें.

स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद या नींबू मिला सकते हैं.

पाचन बेहतर बनाती है

जावित्री गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या में राहत देती है. खाने के बाद या ठंड के मौसम में इसे पीने से पाचन सुधरता है.

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं. मौसम बदलते समय यह चाय शरीर को मजबूत बनाए रखती है.

जावित्री में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों का दर्द और शरीर की सूजन कम करने में सहायक हैं.

यह चाय रक्त प्रवाह सुधारने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी मदद करती है.

जिन लोगों को भूख कम लगती है या वजन बढ़ाने में दिक्कत होती है, उनके लिए यह चाय मददगार मानी जाती है.

जावित्री में हल्के सुकून देने वाले गुण होते हैं, जो तनाव कम करने और बेहतर नींद में मदद कर सकते हैं.

यानी अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, ठंड के मौसम में गर्माहट चाहिए, शरीर की जकड़न से परेशान हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और स्ट्रेस से राहत चाहते हैं, तो आपके लिए जावित्री की चाय का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. आप इस चाय को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाकर एक साथ ये तमाम फायदे पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.