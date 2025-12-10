विज्ञापन

दाद, खाज और खुजली से कैसे छुटकारा पाएं? योग गुरु कैलाश ने बताया हल्दी के साथ लगा लें ये चीज, 2 मिनट में मिल जाएगा आराम

Ringworm and Itching Home Remedy: योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दाद, खाज और खुजली का असरदार घरेलू नुस्खा बताया है. उनके मुताबिक इस नुस्खे से केवल 2 मिनट में ही आराम मिल सकता है.

दाद, खाज और खुजली के लिए घरेलू नुस्खा
Ringworm and Itching Home Remedy: दाद, खाज, खुजली स्किन की सबसे आम समस्याएं हैं लेकिन ये लंबे समय तक बहुत परेशान करती हैं. कई बार तो ये समस्या महीनों-महीनों तक ही ठीक नहीं होती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले मरहम और क्रीम का प्रयोग करते हैं जिससे कुछ देर तो आराम मिलता है लेकिन बाद में फिर से परेशानी होने लगती है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही बहुत ही ज्यादा कारगर माने जाते हैं. इसी के चलते योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम से वीडियो शेयर कर दाद, खाज और खुजली का असरदार घरेलू नुस्खा बताया है. उनके मुताबिक इस नुस्खे से केवल 2 मिनट में ही आराम मिल सकता है. चलिए जानते हैं इस प्राकृतिक उपचार के बारे में...

नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

1. हल्दी
2. सरसों का तेल
3. फिटकरी का पानी

कैसे करें इस्तेमाल?

इस नुस्खे के लिए आप 1 चम्मच सरसों के तेल में एक चम्मच हल्दी मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब पहले दाद, खाज, खुजली वाली जगह को फिटकरी के पानी से साफ कर लें. इसके बाद हल्दी-तेल के पेस्ट को त्वचा पर लगा दें. इससे 2 मिनट में ही आपको आराम मिलने लगेगा. इन नुस्खे को आप रोज रात को सोने से पहले आजमा सकते हैं. 

अन्य नुस्खे

  • नारियल तेल

दाद, खाज और खुजली वाली जगह पर आप नारियल तेल लगा सकते हैं. कोकोनट ऑयल लगाने से त्वचा की ड्राईनेस खत्म होती है जिससे खुजली से छुटकारा मिल जाता है.

  • एलोवेरा

दाद-खाज जैसी स्किन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, इसमें एंटी-फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो इन समस्याओं से राहत दिलाते हैं. साथ ही इससे स्किन मॉइस्चराइज होती है और ड्राईनेस खत्म हो जाती है.

  • लहसुन

लहसुन में नेचुरल एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करते हैं. इस नुस्खे के लिए आप खुजली वाली जगह पर लहसुन की कली रखें और एक पट्टी बांध दें. इससे आपको फायदा देखने को मिल जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

