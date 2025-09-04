पेट फूलने से परेशान हैं? डॉक्टर की खास सलाह...डाइट में शामिल करें ये सब्ज़ियां

Healthy diet tips for bloating: अक्सर लोग हेल्दी डाइट में सब्ज़ियां तो खाते हैं, लेकिन इसके बाद पेट फूलना, गैस और क्रैम्प्स जैसी दिक्कतें परेशान कर देती हैं. यही वजह है कि बहुत से लोग सब्ज़ियों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है.

गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने दी खास लिस्ट (veggies that don't cause gas)

इंस्टाग्राम पर The Stomach Doc नाम से मशहूर डॉ. जोसेफ सल्हाब ने बताया है कि, कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जिन्हें खाने से पेट फुलने या भारीपन की समस्या नहीं होती. अपने वीडियो में उन्होंने कहा, अगर सब्ज़ियां खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो ये लो-ब्लोट सब्ज़ियां आपके लिए सही रहेंगी. इन्हें ज़रूर ट्राई करें.

कौन-सी सब्ज़ियां खाएं? (low bloat vegetables list)

डॉ. सल्हाब ने जिन 14 सब्ज़ियों की लिस्ट दी है, उनमें शामिल हैं –

गाजर.

आलू (सफेद और लाल दोनों).

शकरकंद (आधा कप मात्रा).

अदरक.

पालक.

अरुगुला.

रोमेन लेट्यूस.

केल (Kale) एक पत्तेदार, हरी सब्ज़ी है.

बोक चॉय (आधा कप).

कॉलर्ड ग्रीन्स.

ऑयस्टर मशरूम.

ऑलिव.

मूली.

ज़ुकीनी (आधा कप).

इन सब्ज़ियों को low-FODMAP veggies माना जाता है, यानी ये आमतौर पर पचने में आसान होती हैं और पेट में ज़्यादा गैस नहीं बनातीं.

हर किसी का पेट अलग (veggies for digestion)

डॉ. सल्हाब ने कैप्शन में लिखा, हर किसी की बॉडी अलग होती है, इसलिए कोई यूनिवर्सल 'सेफ लिस्ट' नहीं है, लेकिन शुरुआत इन सब्ज़ियों से की जा सकती है. अगर आपको IBS (Irritable Bowel Syndrome) है या अक्सर ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो ये हेल्दी ऑप्शंस आपके काम आ सकते हैं.

ट्रायल और एरर ज़रूरी (stomach friendly vegetables)

यानी, सही सब्ज़ियों का चुनाव आपके लिए ट्रायल और एरर प्रोसेस हो सकता है. धीरे-धीरे अलग-अलग सब्ज़ियों को डाइट में शामिल करके देखें कि, कौन-सी आपके पेट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है.

