पेट की हवा कैसे निकाले? इन 3 तरीकों से पेट फूलना होगा बंद, आयुर्वेद डॉक्टर से जानिए कैसे

Acidity Bloating Relief Tips: आजकल के समय में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के चलते पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं. पाचन से जुड़ी जो परेशानियां लोगों को सबसे ज्यादा तंग करती हैं, वह गैस और ब्लोटिंग होना है. जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या होती है, वह कुछ भी खाते है तो उनका पेट तन से फूल जाता है और पेट में गैस का अफारा बनने लगता है. हालांकि, पेट की गैस और ब्लोटिंग एक आम समस्या है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक होता है तो सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं. आयुर्वेद डॉक्टर सलीम जैदी ने पेट की गैस से छुटकारा पाने के लिए कुछ असरदार तरीके बताए हैं.

आयुर्वेद डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, पेट की हवा गैस निकालने और पेट फूलना, इस समस्या से राहत पाने के लिए कई प्रभावी घरेलू उपाय मौजूद हैं. आप, दही, अदरक और पुदीना जैसी चीजों का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से गैस से छुटकारा पा सकते हैं.

अदरक

अदरक पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. अदरक पाचन में सहायता करने वाले गुणों से भरपूर है, जो गैस और पेट फूलने की समस्या को कम करता है. एक कप पानी में अदरक के छोटे टुकड़े या कसा हुआ अदरक डालकर 5-10 मिनट तक उबालें. इसे छानकर थोड़ा ठंडा करके पिएं. इसमें थोड़ा शहद या नींबू का जूस मिला सकते हैं.

पुदीना यानी मिंट पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस को बाहर निकालने में मदद करता है. पुदीने की ताजी पत्तियों को गर्म पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसे छानकर पीने से तुरंत राहत मिलती है. पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर इसे पानी के साथ सेवन करें.

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं. यह पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं और गैस बनने की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं. खाने के बाद एक कटोरी ताजा, सादा दही खाएं. इसके अलावा छाछ एक चुटकी भर भुना जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर पिएं. यह गैस के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय है.

