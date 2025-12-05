ABC Juice: गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस पीने से क्या होता है? बॉडी डिटॉक्स से चेहरे पर ग्लो तक स्टडी से जानिए इसके फायदे

Carrot Beetroot Amla Juice Benefits: सर्दियों के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है. इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं. ऐसे में हेल्दी और फिट रहने के लिए गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस बहुत ही लाभकारी हो सकता है. इस जूस को ABC Juice भी कहा जाता है. ABC Juice पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट होती है. त्वचा पर नेचुरल चमक आती है. इसके साथ ही यह जूस पाचन में सुधार करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है.

चुकंदर और आंवला का जूस पीने से क्या होता है?

एमडीपीआई द्वारा प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, चुकंदर में नाइट्रेट अच्छी मात्रा में होता है. चुकंदर में नेचुरल शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, गाजर विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होती है, जो आंखों, त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है. वहीं, आंवला विटामिन सी, विटामिन ए, और बी-कॉम्प्लेक्स का एक बेहतरीन स्रोत है. इसके अलावा यह आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे खनिजों से भी भरपूर है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल भी हाई मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद है.

इम्यूनिटी बूस्ट

गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए असरदार है. गाजर और चुकंदर के एंटीऑक्सीडेंट और आंवला के विटामिन-सी से यह जूस इम्यूनिटी को मजबूत करता है और संक्रमण से बचाता है.

इस जूस को पीने से शरीर में खून की कमी नहीं होती, क्योंकि चुकंदर में मौजूद आयरन और फोलेट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है.

त्वचा और आंखों के लिए गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस बहुत लाभकारी होता है. गाजर में पाया जाने वाला बीटा-कैरोटीन विटामिन ए में बदलकर आंखों की रोशनी बढ़ाता है और त्वचा में निखार लाता है.

