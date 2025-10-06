Weight Loss: बिना डाइटिंग या जिम के महिला ने 31 किलो वजन घटाने के लिए अपनाए ये 8 अजीब हैक्स

How To Lose Weight: कभी आपने सोचा है कि वजन घटाने के लिए बस जिम और सख्त डाइट ही ज़रूरी है? वज़न घटाने वाली कोच तरन कौर (Tarn Kaur) ने ये साबित कर दिया कि छोटे-छोटे बदलाव और सिंपल हैबिट्स से भी 31 किलो वजन कम किया जा सकता है, वो भी बिना भूखे रहे या खुद को सज़ा दिए. हाल ही में तरन ने इंस्टाग्राम पर अपने '8 weird daily habits' शेयर किए, जिनकी मदद से उन्होंने ओवरईटिंग छोड़ी और अपने शरीर की सुनना सीखा.

1. छोटी प्लेट, बड़ा असर (Tarn Kaur weight loss)

तरन बताती हैं कि उन्होंने बड़ी डिनर प्लेट की जगह छोटी प्लेट का इस्तेमाल शुरू किया. 'Mind gets tricked easily'यानी जब आप छोटी प्लेट में खाते हैं तो दिमाग को लगता है कि आपने ज़्यादा खा लिया. यही है portion control का सबसे आसान ट्रिक.

2. माइंडसेट बदला, लाइफ बदली (lifestyle changes for weight loss)

उन्होंने खुद पर दबाव डालना छोड़ा. तरन का कहना है कि, मैंने खुद को बताया कि अगर भूख लगी तो बाद में खा लूंगी. इससे उन्हें mindful eating की आदत पड़ी, और guilt कम हुआ.

3. रात 7 बजे के बाद खाना बंद (weight loss journey)

तरन की सबसे सख्त आदत...7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना. इससे उन्होंने 'mindless eating' पर लगाम लगाई और डाइजेशन सुधारा.

4. डिनर के बाद ब्रश करना - No late-night munching (weight loss transformation)

कोई भी व्यक्ति अपने दांत ब्रश करने के बाद खाना नहीं चाहता. तरन हंसते हुए कहती हैं कि ये उनका ब्रेन ट्रिक था...दिमाग को बताना कि 'आज का खाना खत्म.'

5. पानी से शुरुआत (31 kg weight loss story)

कभी-कभी प्यास को भूख समझ लिया जाता है, इसलिए उन्होंने हर बार खाने से पहले पानी पिया. इससे ओवरईटिंग कम हुई और मेटाबॉलिज़्म बेहतर हुआ.

6. क्रेविंग पर सवाल पूछो (wajan kam karne ke upay)

जब भी उन्हें कुछ खाने का मन होता, वो खुद से पूछतीं...'क्या मैं सच में भूखी हूं या बस बोर हो रही हूं?' इससे उन्हें emotional eating की पहचान करने में मदद मिली.

7. Guilt को कहो Bye! (motapa kaise kam kare in hindi)

अगर कभी कुछ 'अनहेल्दी' खा लिया, तो उन्होंने खुद को सज़ा नहीं दी. वो कहती हैं, पूर्णता से अधिक स्थिरता मायने रखती है.

8. Plate में बढ़ाया Volume Food (portion control for weight loss)

उन्होंने low-calorie, high-volume food जैसे सलाद और सब्ज़ियां अपनी डाइट में जोड़ीं, ताकि पेट भरे और मन भी खुश रहे.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

