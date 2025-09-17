यूरिक एसिड को 100% तक कम कर देगा ये जूस, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 10-15 दिनों में साफ होने लगेंगे प्यूरिन के पत्थर

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. पहले बुजुर्गों में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती थी लेकिन अब युवा भी इससे परेशान रहने लगे हैं. यूरिक एसिड दरअसल, एक अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्यूरीन नामक रसायन के टूटने से बनता है. आमतौर पर किडनी इसे फिल्टकर कर पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है या किडनी इसे ठीक से निकाल नहीं पाती, तो यह जोड़ों में क्रिस्टल बनकर जमने लगता है. इससे जोड़ों में दर्द, सूजन और कठोरता जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं. लंबे समय तक इसे नजरअंदाज करने पर यह गाउट (Gout) और किडनी स्टोन (Kidney Stone) जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकता है. अब, अगर आप भी हाई यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, तो यहां हम आपको इससे निजात पाने का एक असरदार तरीका बता रहे हैं.

क्या है ये खास तरीका?

हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पर आप एक खास डिटॉक्स जूस का सेवन कर सकते हैं. ये जूस 10-15 दिनों में बॉडी से टॉक्सिन्स को साफ करने में असर दिखा सकता है.

इस जूस को बनाने के लिए आपको 1 खीरा

1 चुकंदर

1 इंच अदरक का टुकड़ा

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां और

आधा गिलास नारियल पानी की जरूरत होगी?

सभी सामग्रियों को एक मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें. इतना करते ही आपका जूस बनकर तैयार हो जाएगा.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, यह जूस सुबह खाली पेट या फिर लंच से पहले लेना सबसे फायदेमंद माना जाता है.

खीरा

श्वेता शाह बताती हैं, खीरा शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और यूरिक एसिड का स्तर संतुलित करता है.

शरीर को क्षारीय (Alkaline) बनाता है, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल बनने की संभावना कम होती है.

अदरक सूजन और जोड़ों के दर्द में राहत देता है.

नींबू विटामिन C से भरपूर होता है, जो यूरिक एसिड जमने से रोकता है.

धनिया लिवर और किडनी को साफ करने के लिए प्राकृतिक डिटॉक्स एजेंट की तरह काम करता है.

इन सब से अलग नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और पीएच लेवल संतुलित रखता है.

ऐसे में इस जूस का नियमित सेवन प्यूरिन से बने छोटे-छोटे क्रिस्टल यानी यूरिक एसिड स्टोन धीरे-धीरे घोलने में असर दिखा सकता है. साथ ही, इससे जोड़ों में जकड़न और दर्द भी कम हो सकता है.

तमाम फायदों के बावजूद इस जूस को दवा का विकल्प न मानें. अगर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसके साथ ही यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



