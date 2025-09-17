रात में सोने से पहले खा लें ये एक पत्ता, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सुबह आसानी से साफ होगे लगेगा पेट

Constipation Remedy: कब्ज की समस्या आज के समय में बेहद आम हो गई है. हर थोड़े दिनों में लोग पेट साफ न होने से जूझते हैं. इसके चलते फिर उन्हें पेट में भारीपन, दर्द, गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतें भी घेर लेती हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर कब्ज से निजात पाने का असरदार तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस खास तरीके के बारे में, साथ ही जानेंगे ये किस तरह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

भृंगराज तेल बालों में लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक हफ्ते में नजर आएंगे ये फायदे

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं, आयुर्वेद में कब्ज को कई बीमारियों की जड़ माना गया है. जब पेट सही से साफ नहीं होता है, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. इसका असर स्किन, मूड और एनर्जी लेवल पर भी दिखने लगता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि कुछ खास तरीके अपनाकर कब्ज से राहत भी पाई जा सकती है. इन्हीं तरीकों में से एक है सना के पत्तों (Senna Leaf) का सेवन.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, सना एक जानी-मानी औषधीय जड़ी-बूटी है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है. यह पत्ते आपकी आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं और उनकी मूवमेंट बढ़ाते हैं. इससे आंतों में जमा मल आसानी से साफ हो जाता है और सुबह पेट पूरी तरह हल्का महसूस होता है.

डॉक्टर के मुताबिक, आप सना के पत्तों का पाउडर बनाकर खा सकते हैं. इसके लिए-

आधा चम्मच सना पाउडर लें.

इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं.

इसे एक कप गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले पी लें.

लगभग 6 से 10 घंटे के अंदर इसका असर शुरू हो जाता है और सुबह पेट पूरी तरह साफ हो जाता है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, सना के पत्ते भले ही बहुत असरदार हों, लेकिन इन्हें रोजाना नहीं लेना चाहिए.

हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा इनका सेवन न करें.

ज्यादा सेवन करने से इसकी आदत लग सकती है और आंतें प्राकृतिक रूप से काम करना बंद कर सकती हैं.

गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना न करें.

इसके साथ सही खानपान, पानी की पर्याप्त मात्रा और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



