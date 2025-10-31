Tulsi Adrak Kali Mirch Kadha: इस काढ़े से बंद नाक तुरंत खुल जाएगी, अदरक-तुलसी से साथ इन 3 चीजों से बनाए सर्दी स्पेशल काढ़ा

Home Remedies For Blocked Nose: सर्दी या बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम, खांसी और नाक बंद होना आम हो जाता है, लेकिन नाक बंद होने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. सिर भारी सा लगता है, नींद नहीं आती और दिनभर चिड़चिड़ापन महसूस होता है. ऐसे में अक्सर लोग दवाइयों, इनहेलर या नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाजार के उपाय कुछ समय के लिए ही फायदा पहुंचाते हैं. अगर, आप प्राकृतिक उपायों से इस समस्या को कम या छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर पर अदरक, तुलसी और काली मिर्च से काढ़ा पिएं, जो बंद नाक को तुरंत खोल देता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है.

1 कप पानी

1 इंच अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

5-6 तुलसी के पत्ते

4-5 काली मिर्च के दाने (हल्के से कुटी हुई)

1 चम्मच शहद (स्वादानुसार)

नाक बंद होने का मुख्य कारण सर्दी-जुकाम, एलर्जी, धूल, प्रदूषण या वायरल संक्रमण हो सकता है. ऐसे समय में हमारी नाक के अंदर जमा बलगम सूख जाता है और ज्यादा बनता है. नाक बंद हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है.

एक बर्तन में पानी उबालें, पानी में उबाल आने पर उसमें अदरक, तुलसी और काली मिर्च डालें. धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबलने दें ताकि सभी औषधीय गुण अच्छी तरह मिल जाएं. फिर आंच बंद कर दें और मिश्रण को छान लें. गुनगुना होने पर इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पी लें. इस काढ़े को दिन में दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले पीना फायदेमंद होता है. यह काढ़ा दिन में दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले पीने से ज्यादा असरदार होता है.

यह काढ़ा शरीर की गर्मी बढ़ाता है और सर्दी के कारण बंद हुए साइनस को खोलने में मदद करता है. यह बलगम को ढीला करता है और गले की जलन को कम करता है. इसकी भाप नाक के रास्ते को साफ करती है, जिससे तुरंत आराम मिलता है. इस काढ़े को लगातार 2-3 दिनों तक पीने से न केवल नाक साफ होती है, बल्कि खांसी और गले की खराश भी कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.