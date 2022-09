Diabetes के मरीज त्रिफला का कर सकते हैं इन 3 तरीकों से सेवन, यहां जानिए इसके फायदे

Ayurvedic tips : त्रिफला को काली हरड़, बहेड़ा और आंवले को मिलाकर तैयार किया जाता है.

Trifala In Diabetes : डायबिटीज के मरीजों को बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है जिसमें से खानपान (Diet in diabetes) मुख्य है. क्योंकि शरीर के स्वस्थ्य रहने के लिए डाइट अच्छा रहना बहुत जरूरी है. शुगर के पेशेंट (Sugar patient) को अंग्रेजी दवाईयों के साथ-साथ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों (ayurvedic remedies) को भी अपनाना चाहिए, ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे. तो चलिए जानते हैं कैसे त्रिफला (how to use trifala in sugar) का इस्तेमाल डायबिटीज में करना चाहिए.