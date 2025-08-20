गर्म और ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए? एक्सपर्ट ने बताया किस दर्द में कौन सी सिकाई करने पर मिलता है आराम

Hot vs Cold Therapy: कहीं चोट लगने या दर्द होने पर सिकाई करने की सलाह दी जाती है. सिकाई से राहत भी मिलती है. हालांकि, इसे लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राहत पाने के लिए गर्म सिकाई करनी चाहिए या ठंडी. कई बार लोग बिना जानकारी के सिकाई कर लेते हैं, जिससे फायदा मिलने के बजाय तकलीफ और बढ़ जाती है. ऐसे में किस तरह के दर्द में कौन सी सिकाई करनी चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है. इसे लेकर हाल ही में कंटेंट क्रिएटर अंकुर नंदन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में एक्सपर्ट क्या कहते हैं-

अंकुर नंदन बताते हैं, गर्म सिकाई से खून का संचार बढ़ता है और मांसपेशियों की जकड़न कम होती है. यह पुराने दर्द, मांसपेशियों की अकड़न और खिंचाव में काफी राहत देती है. ऐसे में-

अगर आपकी कमर में लंबे समय से दर्द है खासकर लोअर बैक पेन है, तो गर्म सिकाई करें. इससे मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और आराम मिलेगा.

पिरियड्स पेन में गर्म पानी की बोतल रखने से दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है.

साइटिका के दर्द में गर्म सिकाई आराम पहुंचाती है.

इन सब से अलग अगर आपको गर्दन में जकड़न या खिंचाव महसूस हो, तो गर्म सिकाई से राहत मिलती है.

ठंडी सिकाई से सूजन और इंफ्लेमेशन कम होती है. ऐसे में ताजा चोट लगने, मोच आने या सूजन होने पर ठंडी सिकाई करने से जल्दी आराम मिलता है.

अगर आपको कंधे में खिंचाव महसूस हो रहा है, हल्की सूजन है, तो इस हिस्से पर आइस पैक से सिकाई करें. इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी और सूजन कम होगी.

वहीं, घुटनों का दर्द खासकर जब दर्द सूजन की वजह से हो, तो ठंडी सिकाई ज्यादा फायदेमंद होती है.

एक्सपर्ट बताते हैं, ताजा चोट या सूजन होने पर हमेशा पहले ठंडी सिकाई करें.

पुराने दर्द या मांसपेशियों की अकड़न में गर्म सिकाई करें.

सिकाई करते समय ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा पैक सीधे त्वचा पर न लगाएं. इससे अलग होट पैड या आइस पैक को पहले किसी कपड़े में लपेट लें, ताकि जलन या स्किन डैमेज न हो.

अगर दर्द बहुत ज्यादा है और लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.