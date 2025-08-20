विज्ञापन

नार‍ियल पानी के फायदे, 99% नहीं जानते हैं पीने का सही तरीका और नुकसान | Coconut Water In Hindi

Coconut Water Benefits: रोजाना नारियल पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने, पाचन सुधारने, वजन कम करने, दिल को स्वस्थ रखने और स्किन को ग्लो देने में मदद करता है. जानिए इसके फायदे और नुकसान.

Read Time: 3 mins
Share
नार‍ियल पानी के फायदे, 99% नहीं जानते हैं पीने का सही तरीका और नुकसान | Coconut Water In Hindi
What happens if i drink coconut water everyday : नार‍ियल पानी पीने का यह फायदा जानते हैं क्‍या आप.

Nariyal Pani Ke Fayde Aur Nuksan: गर्मियों में जब तेज धूप और पसीना हमें थका देता है, तब एक गिलास ठंडा नारियल पानी (Coconut Water Benefits) शरीर को तुरंत ताज़गी दे देता है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और मिनरल्स शरीर को एनर्जी देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. नारियल पानी को नेचुरल हेल्थ ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि ये न केवल प्यास बुझाता है बल्कि डाइजेशन (Coconut Water for Digestion), वेट कंट्रोल, स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. हालांकि, हर चीज़ की तरह इसका सही मात्रा में सेवन करना ज़रूरी है क्योंकि ज्यादा पीने से पेट खराब या शुगर लेवल बढ़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं (Coconut Water Side Effects)

Nariyal Pani Ke Fayde | रोजाना नारियल पानी पीने के फायदे

शरीर को हाइड्रेट रखता है

नारियल पानी प्यास बुझाने के साथ-साथ शरीर को हाइड्रेट रखता है. इसमें पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाते हैं.

डाइजेशन के लिए अच्छा

अगर अक्सर कब्ज या एसिडिटी रहती है, तो नारियल पानी फायदेमंद है. ये पाचन को आसान बनाता है और पेट को हल्का रखता है.

वजन घटाने में मददगार

नारियल पानी में कैलोरी बहुत कम होती है. इसे पीने से पेट भरा हुआ लगता है और बार-बार भूख नहीं लगती, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है।ल.

दिल को मजबूत बनाए

नारियल पानी में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है. इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है.

स्किन और ग्लो के लिए फायदेमंद

नारियल पानी शरीर को अंदर से साफ करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है. नियमित सेवन से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है.

इम्यूनिटी को बढ़ाए

नारियल पानी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं.

Nariyal Pani Ke Nuksan | किन्हें सावधानी रखनी चाहिए

ज्यादा पीने से समस्या:

अगर बहुत ज्यादा नारियल पानी पी लिया जाए तो दस्त या पेट खराब हो सकता है. दरअसल नारियल पानी में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है जो अगर जरूरत से ज्यादा पी लिया जाए तो दस्त का शिकार बना सकता है.

किडनी या ब्लड प्रेशर की समस्या:

किडनी मरीज या जिनका पोटैशियम ज्यादा रहता है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना नारियल पानी नहीं पीना चाहिए. कई बार बिना सलाह लिए नारियल पानी पीना किडनी के मरीजों के लिए मुसीबत बन सकता है.

शुगर के मरीज:

डायबिटीज वाले लोगों को नारियल पानी सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए क्योंकि इसमें नैचुरल शुगर होती है. जरूर से ज्यादा मात्रा में नारियल पानी पीने से बल्ड शुगर लेवल बढ़ सकता है जो डायबिटीज के मरीजों को नुकसान कर सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nariyal Pani Benefits, Nariyal Pani Benefits In Hindi, Lifestyle News, Lifestyle News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com