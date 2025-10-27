विज्ञापन

कब्ज-एसिडिटी के लिए वरदान है ये 20 रुपये में 100 ग्राम मिलने वाला चूर्ण, वेट लॉस में भी फायदेमंद

Constipation-Acidity Remedy: बाजार में आपको ये चूर्ण 20 रुपये में 100 ग्राम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा. आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और इसके कुछ जबरदस्त फायदे भी बताए है. आइए जानते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है.

पेट से जुड़ी समस्याएं

Weight Loss Remedy: खराब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण अक्सर पेट की बीमारियां जैसे गैस, अपच, कब्ज और दर्द पीछा नहीं छोड़ती हैं. इससे आपका पूरा दिन खराब भी जा सकता है और काम करने की एकाग्रता भी खत्म हो सकती है. पेट की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई लोग एंटीबायोटिक्स के हैवी डोज भी ले लेते हैं जिससे परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है. हमारे घर की रसोई में कुछ ऐसी सामग्री मौजूद होती हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाने के लिए फायदेमंद साबित होती हैं. इन्हीं में से एक है त्रिफला चूर्ण. बाजार में आपको ये 20 रुपये में 100 ग्राम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा. इसी कड़ी में आयुर्वेदिक डॉक्टर रोबिन शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और इसके कुछ जबरदस्त फायदे भी बताए. आइए जानते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है.

वेट लॉस में फायदेमंद

डॉक्टर रोबिन शर्मा बताते हैं कि त्रिफला चूर्ण का सेवन सुबह करना बेहद फायदेमंद माना जाता है. आप सुबह उठकर खाली पेट एक छोटी चम्मच त्रिफला चूर्ण को पानी में मिलाकर पीना शुरू कर दें. इससे बॉडी का मेटाबोलिक रेट कम होता है और वजन कम करने में भी ये लाभदायक साबित होता है. 

शरीर होगा डिटॉक्स

रोजाना सुबह खाली पेट त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है. यह विशेष रूप से आंतों और पाचन तंत्र में जमी पुरानी गंदगी और हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर शरीर की गहराई से सफाई करता है.

कब्ज की समस्या

अगर आपका पेट साफ नहीं होता और आप कब्ज की परेशानी से जूझ रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण आपके लिए बहुत फायदेमंद है. आप रोजाना रात के समय इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना शुरू कर दें. आपको जल्द फायदा देखने को मिलेगा. 

एसिडिटी से छुटकारा

त्रिफला चूर्ण एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है. इसके लिए आप आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और जरा सा घी मिलाकर एक चटनी बना लीजिए. इसका सेवन आपको खाना खाने से 40-45 मिनट पहले करना है. इससे एसिडिटी में आराम तो मिलेगा ही साथ में पेट में होने वाले घाव और अल्सर की समस्या से भी राहत मिलेगी.     

मुंह में छाले

मुंह में छालों की समस्या अगर आपको लगातार परेशान कर रही है तो आप ठंडे पानी में त्रिफला चूर्ण को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसका कुल्ला करें. डॉक्टर का कहना है कि इससे आपको पहले ही दिन में फायदा देखने को मिल जाएगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

