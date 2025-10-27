रात में लगातार खांसी आने पर क्या करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए गले में दर्द और दुखन से निजात पाने के असरदार तरीके

Ayurvedic Remedy For Cough at Night: इन दिनों बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई जुकाम और खांसी की समस्या से परेशान है. इसके पीछे बदलता मौसम या बढ़ता प्रदूषण जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. कई लोगों की शिकायत है कि हफ्ते बीत जाने के बाद भी खांसी-जुकाम से राहत नहीं मिल पा रही है, रात को सोते समय नाक बंद हो जाती है, साथ ही गले में दर्द और दुखन का एहसास भी परेशान कर रहा है. इन सब से अलग रात को बिस्तर पर लेटते ही खांसी और बढ़ जाती है. अब, अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इससे आराम पाने के तरीके.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान जीवा आयुर्वेद के निदेशक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान ने बताया, रात के समय खांसी बढ़ना या नाक का बंद हो जाना आमतौर पर कफ या वात दोष के बढ़ने से होता है. दिनभर शरीर सक्रिय रहता है, लेकिन रात में जब हम आराम करते हैं, तो शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली थोड़ी धीमी हो जाती है. इससे गले और छाती में बलगम जमा होने लगता है, जो खांसी को बढ़ा देता है. इसके अलावा कमरे की सूखी हवा या पंखे की सीधी हवा भी गले को सूखा कर तकलीफ बढ़ा सकती है. आयुर्वेद बताता है कि कफ के बढ़ने से बलगम ज्यादा बनता है, जबकि वात के बढ़ने से गला सूखता है और दर्द या जलन होती है.

डॉक्टर प्रताप चौहान के अनुसार, अगर आप कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, तो रात की खांसी से काफी राहत मिल सकती है. इसके लिए-

शाम से लेकर सोने तक गुनगुना पानी धीरे-धीरे पीते रहें.

एक चम्मच शहद में चुटकीभर काली मिर्च और हल्दी मिलाकर लें.

हल्के गरम पानी में नमक मिलाकर या त्रिफला पाउडर मिलाकर गरारे करें.

पानी में तुलसी के पत्ते और नीलगिरी का तेल डालकर इससे भाप लें.

सोते समय छाती और गले पर हल्का गरम घी लगाएं.

किसी बर्तन में पानी भरकर बिस्तर के पास रख दें. इससे कमरे में नमी बनी रहेगी.

इन सब से अलग रात के खाने में ठंडी, तली या डेयरी चीजों को खाने से बचें.

ये छोटे-छोटे उपाय अपनाकर आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं. साथ ही इनसे दिन में भी खांसी और जुकाम से आराम मिलेगा.

डॉक्टर चौहान कहते हैं, अगर खांसी दो हफ्तों से ज्यादा बनी रहे या घरघराहट, सीने में दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. लंबे समय तक चलने वाली सूखी खांसी एलर्जी या संक्रमण का संकेत भी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.