हींग को नाभि में लगाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए Belly Button में हींग डालने के फायदे

Hing in belly button: हींग (Asafoetida) लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाने वाला मसाला है. ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ उसमें खुशबू भी जोड़ता है. इसके अलावा हींग को सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. खासकर आयुर्वेद में इसे पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि खाने से अलग नाभि में हींग लगाने से भी आपको फायदे मिल सकते हैं? हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे नाभि में हींग लगाने का सही तरीका क्या है.

क्या कहना है न्यूट्रिशनिस्ट का?

श्वेता शाह पांचाल के अनुसार, अगर आपको गैस, ब्लोटिंग (पेट फूलना) या अपच की समस्या है, तो हींग को नाभि में लगाना बेहद असरदार नुस्खा हो सकता है. यह उपाय डाइजेशन को बेहतर बनाता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है, साथ ही शरीर से टॉक्सिन्स को धीरे-धीरे बाहर निकालने में मदद करता है.

आयुर्वेद में नाभि को शरीर का 'केन्द्र बिंदु' कहा गया है, जहां से कई नसें पूरे शरीर में फैलती हैं. नाभि में तेल या कोई औषधि लगाने से उसका असर जल्दी पूरे शरीर पर महसूस होता है. अब, हींग में एंटी-ब्लोटिंग, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो पेट की गैस, दर्द और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं.

आयुर्वेद के मुताबिक, नियमित रूप से नाभि में हींग लगाने से पाचन शक्ति में सुधार होता है, मासिक धर्म के दौरान ऐंठन कम हो सकती है, पेट की सूजन और दर्द से राहत मिलती है, साथ ही इससे नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है क्योंकि पेट शांत रहता है.

आधा चम्मच हींग को एक चम्मच अरंडी के तेल में मिलाकर थोड़ा गुनगुना करें.

सोने से पहले इसे नाभि और उसके आस-पास लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें.

तेल और हींग को रातभर लगा रहने दें और सुबह हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें.

अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो पहले थोड़ा तेल हाथ पर लगाकर पैच टेस्ट कर लें.

हींग की मात्रा बहुत ज्यादा न लें, वरना जलन हो सकती है.

गर्भवती महिलाएं इस नुस्खे का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें.

तेल या हींग लगाने से पहले नाभि को अच्छी तरह साफ कर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.