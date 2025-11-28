सुबह-सुबह पेट सही से साफ नहीं होता, कब्ज से परेशान हैं? ये 5 फल आंतों की करेंगे सफाई, पाचन तंत्र हो जाएगा मजबूत

Fruits For Constipation: फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी फलों का सेवन करने की सलाह देते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है. जिसके चलते पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ही आम हो चुकी हैं. ऐसे में कुछ फलों का सेवन आपके लिए बहुत असरदार हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं पुरानी से पुरानी कब्ज से राहत पाने के लिए किन फलों का सेवन करना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- Vitamin D: धूप लेने का सही समय क्या है? धूप में विटामिन डी कब खुलता है, स्टडी से जानिए

कब्ज से राहत पाने के लिए फल

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते कब्ज एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है. यह समस्या न केवल असुविधाजनक होती है, बल्कि यह कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है, जैसे कि सिरदर्द, ब्लोटिंग, गैस, और तनाव आदि. कब्ज से राहत पाने के लिए कई लोग दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ फलों का सेवन करके भी इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

ब्लैकबेरी एक हाई फाइबर फल है, जो कब्ज से राहत पाने में मदद करता है. इसमें 7.6 ग्राम फाइबर प्रति कप होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है और मल को नरम करता है. ब्लैकबेरी में पॉलीफेनोल और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं.

रास्पबेरी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. इसमें 8 ग्राम फाइबर प्रति कप होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है और मल को नरम करता है.

अमरूद का सेवन करना कब्ज से राहत पाने के लिए बहुत ही असरदार हो सकता है. इसमें 3 ग्राम फाइबर प्रति 100 ग्राम होता है. अमरूद में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को हेल्दी बनाता है.

एवोकाडो का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. एवोकाडो का नियमित सेवन करने से कब्ज से राहत मिल सकती है. इसमें 10 ग्राम फाइबर प्रति फल होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है. हेल्दी फैट और विटामिन भी होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं.

नाशपाती में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज से राहत पाने में मदद करता है. इसमें 5-6 ग्राम फाइबर प्रति फल होता है, जो मल त्याग को आसान बनाता है और मल को नरम करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.