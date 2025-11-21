क्या आप ठंड के कारण फटे होंठों से परेशान हैं? रात में होंठों पर क्या लगाना चाहिए, डॉक्टर ने बताया 1 दिन में फटे होंठ ठीक करने का उपाय

Winter Lips Care Tips: सर्दियों के मौसम में त्वचा का रूखा होना आम है. सर्दी के मौसम में त्वचा में रूखापन शुरू हो जाता है, जिसके चलते हाथ, पैर, चेहरा और होंठों की त्वचा में नमी कम हो जाती है. सर्दियों में हाथ-पैर को कपड़ों से ढका जा सकता है, लेकिन होंठों पर सर्द हवाओं का असर जरूर पड़ता है, जिसके चलते होंठ फटने लगते हैं. दरअसल, होंठ हमारे शरीर का एक नाजुक अंग है, जिसकी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में होंठों की अहम भूमिका होती है. मुलायम, लाल या गुलाबी होंठ बेहद आकर्षक लगते हैं. चलिए आपको बताते हैं सर्दी में होंठों पर क्या लगाना चाहिए.

यह पढ़ें:- रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? नाभि में कौन सा तेल डालना सबसे अच्छा होता है, जानिए यहां

इंस्टाग्राम पर सेहत की कुंजी पेज पर डॉ. विनोद शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फटे होंठों को ठीक करने का आसान और घरेलू उपाय बताया है. ठंड में फटे होंठों को ठीक करने के लिए रात में कुछ उपाय करने से बहुत फायदा होता है. हालांकि, होंठों को एक दिन में पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नियमित देखभाल से तेजी से सुधार हो सकता है.

जिस तरह त्वचा को साफ रखने के लिए नियमित स्क्रबिंग जरूरी है, उसी तरह हमें अपने होंठों की मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए नियमित रूप से एक्सफोलिएट भी करना चाहिए. ऐसा करने से न सिर्फ हमारे होंठ साफ होंगे, बल्कि वे प्राकृतिक रूप से चमकदार भी दिखेंगे. इसके लिए आपको बाजार में मिलने वाले किसी भी उत्पाद को खरीदने की जरूरत नहीं है. इसके लिए शहद और चीनी ही काफी हैं. दोनों को बराबर मात्रा में लेकर अपने होंठों पर लगाएं. इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और सूखने के बाद रगड़ें. ऐसा करने से मृत त्वचा हट जाएगी और आपके होंठ मुलायम हो जाएंगे.

होठों को गुलाबी बनाने और उन्हें मुलायम रखने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू को मिलाकर लगाया जा सकता है. इसके लिए 1 चम्मच गुलाब जल में 1/2 चम्मच ग्लिसरीन और कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं. इस मिश्रण को होठों पर लगाकर कुछ मिनटों के लिए छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह मिश्रण होठों के कालेपन को कम करने, नमी बनाए रखने और होंठों को मुलायम बनाने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.