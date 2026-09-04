बिना खर्च घर को रखें साफ और ताजा, कॉफी ग्राउंड्स और बेकिंग सोडा का ये देसी जुगाड़ करेगा कमाल, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

हर सुबह बनने वाली कॉफी के बाद बची हुई कॉफी की पत्ती अक्सर सीधे कूड़ेदान में चली जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बची हुई कॉफी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलकर घर की सफाई और बदबू दूर करने का बेहद असरदार घरेलू उपाय बन सकते हैं. महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करने के बजाय, यह आसान DIY तरीका आपके घर को साफ, ताजा और फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकता है. दोनों चीजें लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कॉफी ग्राउंड्स और बेकिंग सोडा का यह साधारण सा मिश्रण घर के कई छोटे-बड़े कामों को कैसे आसान बना सकता है.

कॉफी ग्राउंड्स को बेकिंग सोडा के साथ क्यों मिलाएं?

यह कॉम्बिनेशन बेसिक केमिस्ट्री और फिजिकल टेक्सचर की वजह से अच्छा काम करता है. इस्तेमाल की हुई कॉफी ग्राउंड्स कुदरती तौर पर एसिडिक, थोड़ी खुरदरी और नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं, जो रुकी हुई बदबू को सोखने में मदद करती है. बेकिंग सोडा एक कुदरती अल्कलाइन कंपाउंड है, जो एसिडिक बदबू को सिर्फ छिपाने के बजाय उसे खत्म कर देता है. जब आप इन्हें मिलाते हैं, तो आपको एक ऐसा स्क्रब मिलता है, जो चिकनाई और गंदगी को हटाने के साथ-साथ तेज बदबू को भी खत्म कर देता है.

बदबू दूर करने में मददगार

इस मिश्रण का सबसे अच्छा इस्तेमाल घर की बदबू दूर करने के लिए किया जा सकता है. बेकिंग सोडा हवा में मौजूद खराब गंध को सोखने में मदद करता है, जबकि कॉफी की पत्ती हल्की और अच्छी खुशबू छोड़ती है. आप इस सूखे मिश्रण को एक छोटी कटोरी में भरकर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, जिससे खाने की तेज गंध कम हो सकती है. इसके अलावा कूड़ेदान में नया बैग लगाने से पहले थोड़ा सा मिश्रण नीचे छिड़क दें. बदबूदार जूतों के अंदर भी इसे रातभर रख सकते हैं, जिससे दुर्गंध कम हो सकती है.

किचन की चिकनाई और जिद्दी गंदगी साफ करने के लिए

अगर बर्तनों पर जमी चिकनाई, बेकिंग ट्रे पर जले हुए निशान या स्टील सिंक पर दाग हैं, तो यह मिश्रण एक हल्के स्क्रबर की तरह काम कर सकता है. इसके लिए कॉफी की पत्ती और बेकिंग सोडा बराबर मात्रा में लें और उसमें थोड़ा पानी या डिशवॉश लिक्विड मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. फिर कपड़े या स्पंज की मदद से गंदगी वाली जगह पर रगड़ें. कॉफी की पत्ती के छोटे दाने जिद्दी मैल हटाने में मदद करते हैं, बिना बर्तनों को नुकसान पहुंचाए.

बॉडी स्क्रब के रूप में भी कर सकते हैं इस्तेमाल

कॉफी की पत्ती और बेकिंग सोडा का मिश्रण एक आसान घरेलू बॉडी स्क्रब भी बन सकता है. कॉफी की पत्ती त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है, जबकि बेकिंग सोडा अतिरिक्त तेल और गंदगी साफ करने में सहायक हो सकता है. इसके लिए 2 भाग कॉफी की पत्ती, 1 भाग बेकिंग सोडा और थोड़ा नारियल तेल या पानी मिलाएं. इस मिश्रण को कोहनी, घुटने और एड़ी जैसी खुरदुरी जगहों पर हल्के हाथों से लगाएं. इससे त्वचा अधिक मुलायम और साफ महसूस हो सकती है. हालांकि, चेहरे की नाजुक त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने से बचें.

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