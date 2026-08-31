काली पड़ गई है ज्वेलरी? रसोई में रखी इन चीजों से मिनटों में लौटाएं पुरानी चमक, फिर दिखेगी नई जैसी

घर में रखी चांदी की पायल, अंगूठी, कड़े, सिक्के या फिर कई अन्य ज्वेलरी समय के साथ काली पड़ने लगती है. कुछ समय के बाद ही ज्वेलरी पुरानी दिखने लगती है. क्या आपकी पसंदीदा चांदी की ज्वेलरी समय के साथ काली या फीकी पड़ गई है, तो इसके लिए आपको सुनार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. आप घर पर इन पुरानी ज्वेलरी को फिर से नई जैसी बना सकते हैं. हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के, फीकी और काली पड़ चुकी ज्वेलरी को ठीक कर सकते हैं. काली पड़ चुकी चांदी की ज्वेलरी के लिए बेकिंग सोडा, नमक और गर्म पानी के साथ एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है. यह घरेलू नुस्खा आपकी चांदी की असली चमक वापस ला सकता है.

चांदी की ज्वेलरी काली क्यों पड़ती है?

समय के साथ चांदी हवा में मौजूद सल्फर के संपर्क में आती है. इससे चांदी की सतह पर एक काली परत बन जाती है, जिसे टार्निश कहा जाता है. हालांकि, सामान्य पॉलिश से इस परत को रगड़कर हटाया जाता है, लेकिन ज्यादा रगड़ने से ज्वेलरी पर खरोंच भी आ सकती है. एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इस काली परत को हटाने में मदद करता है.

कैसे काम करता है ये आसान तरीका?

इस तरीके में एल्युमिनियम फॉयल चांदी के साथ प्रतिक्रिया करता है. गर्म पानी में नमक और बेकिंग सोडा मिलाने से ऐसा घोल बनता है, जो इस प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है. इस दौरान चांदी पर जमा काली परत धीरे-धीरे हटने लगती है और उसकी चमक वापस आ सकती है.

इसके लिए क्या-क्या चाहिए?

1 शीट एल्युमिनियम फॉयल

1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा

1 बड़ा चम्मच नमक

2 से 4 कप बहुत गर्म पानी

गर्मी सहने वाला कटोरा

मुलायम कपड़ा

चांदी की ज्वेलरी साफ करने का तरीका

स्टेप 1- सबसे पहले एक कटोरे में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं. फॉयल की चमकदार साइड ऊपर रखें.

स्टेप 2- अब काली पड़ी चांदी की ज्वेलरी को फॉयल के ऊपर रखें. कोशिश करें कि ज्वेलरी का सीधा संपर्क फॉयल से हो.

स्टेप 3- ज्वेलरी के ऊपर बेकिंग सोडा और नमक डालें.

स्टेप 4- अब सावधानी से गर्म पानी डालें, ताकि ज्वेलरी पूरी तरह पानी में डूब जाए.

स्टेप 5- इसे करीब 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. धीरे-धीरे चांदी पर जमा काली परत कम होती दिखाई दे सकती है.

स्टेप 6- ज्वेलरी को निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद मुलायम कपड़े से पूरी तरह सुखा दें.

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