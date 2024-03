कहीं आप भी तो रोजाना नहीं खाते बाहर का खाना, जंक फूड से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक सेहत पर भी पड़ता है असर

सुंदरता का खजाना होती हैं ये 7 सब्जियां, खानपान का बना लिया हिस्सा तो अंदर से निखरने लगेगा चेहरा

रोजाना जंक फूड खाने के नुकसान

आपने कभी सोचा है कि जंक फूड्स को खाने का मन बार-बार क्यों करता है? दरअसल,अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में कई चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है. आपको बता दें यह लत बिल्कुल वैसी ही होती है,जैसे कोकीन,हिरोइन और शराब की लत हो. हेल्थ एक्सपर्ट्स कि मानें तो जंक फूड लोगों के शरीर और दिमाग पर खतरनाक असर कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दिमाग पर ड्रग्स की तरह असर करते हैं और इन्हें खाने के बाद लोगों को बार-बार और खाने का मन करता है. ज्यादा जंक फूड्स खाने से लोगों को एक तरह का साइकोलॉजिकल एडिक्शन हो जाता है. तब वह काफी परेशान होने लगते हैं. काफी लोगों को लगता है कि जंक फूड्स खाने का मन करना आम बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये फूड्स बनाए ऐसे जाते हैं ताकि इनका दिमाग पर ज्यादा असर हो.

अक्सर यह देखा गया है कि इन चीजों की चपेट में बच्चे ज्यादा आते हैं और उनके लिए इन चीजों से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है. अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स (Ultra Processed Foods) में ऐसा क्या होता है जिससे लोगों को इसकी लत लग जाती है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में कार्बोहाइड्रेट,सैचुरेटेड फैट और एनर्जी की उच्च मात्रा होती है जबकि प्रोटीन और फाइबर बेहद कम मात्रा में होता है. इसके अलावा इन फूड्स में तमाम एडिटिव्स जैसे- स्टेबलाइजर्स और इमल्सीफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये चीजें फूड्स के स्वाद और बनावट को बेहतर बना देते हैं. कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में नियासिन, पाइरिडोक्सिन, जिंक, सेलेनियम,आयरन,फास्फोरस,मैग्नीशियम समेत कई सूक्ष्म पोषक तत्व कम होते हैं. हमारे शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो इन फूड्स से नहीं मिलते हैं.

अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में पाई जाने वाली चीजों की वजह से हमारा शरीर भी खराब हो सकता है और उसमें सूजन भी पैदा हो सकती है जिससे कई फिजिकल और मेंटल हेल्थ (Mental Health) की परेशानियां हो सकती हैं. काफी स्टडी में यह पता चला है कि जंक फूड्स का मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है. इससे एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. जंक फूड्स खाने के सेहत पर भयावह प्रभाव हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

