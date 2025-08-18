रातभर तांबे के बर्तन में पानी भरकर सुबह खाली पेट पीने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इन 4 लोगों के लिए नहीं है औषधि से कम

Benefits of Copper Water: सुबह की शुरुआत अगर हेल्दी आदतों से हो, तो पूरा दिन एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरा रहता है. हमारी भारतीय परंपराओं में कई ऐसी छोटी-छोटी आदतें शामिल हैं, जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती हैं बल्कि बीमारियों से भी बचाती हैं. इन्हीं आदतों में से एक है, रातभर तांबे के बर्तन में पानी भरकर सुबह खाली पेट पीना. आपने अक्सर दादी-नानी को सुबह उठकर तांबे के बर्तन से पानी पीने की सलाह देते हुए सुना होगा. अब, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसकी महत्ता समझा रहे हैं. हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने खाली पेट तांबे के बर्तन से पानी पीने के 4 कमाल के फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे इस पानी को पीने का सही तरीका क्या है.

क्या कहती हैं न्यूट्रिशनिस्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में लीमा महाजन बताती हैं, रातभर तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखने और सुबह खाली पेट इस पानी को पीने से आपको कमाल के फायदे मिल सकते हैं. जैसे-

अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, तो ये तरीका आपके लिए मददगार हो सकता है. तांबा शरीर में आयरन के बेहतर अवशोषण में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन सुधरता है और थकान दूर होती है.

थायरॉइड के पेशेंट्स के लिए ये पानी फायदेमंद है. कॉपर थायरॉइड हार्मोन को बैलेंस करता है और मेटाबॉलिज्म को सही रखता है.

अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगे हैं, तो रोज सुबह तांबे के पानी को आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. कॉपर मेलेनिन बनाने में मदद करता है, जो बालों का नेचुरल रंग बनाए रखता है. यानी तांबे के बर्तन से पानी पीने पर बालों का समय से पहले सफेद होना रुक सकता है.

इन सब से अलग अगर आपका पाचन खराब रहता है, तो खाली पेट तांबे के बर्तन से पानी पीना आपके लिए मददगार हो सकता है. कॉपर में हल्के एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट को हेल्दी रखते हैं और गैस-अपच की समस्या कम करते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, रातभर (6–8 घंटे) लगभग 300 ml पानी तांबे के बर्तन में डालकर ढककर रखें.

सुबह उठते ही खाली पेट सिर्फ एक गिलास पिएं.

दिनभर में तांबे के बर्तन से इतना पानी पीना काफी है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, जिस बर्तन से आप पानी पीते हैं, उसमें कभी कोई खट्टी चीज जैसे नींबू पानी, सिरका, इमली, टमाटर का रस आदि न रखें.

इसके अलावा तांबे के बर्तन में दूध या कोई और डेयरी प्रोडक्ट्स भी न रखें.

रोज तांबे के बर्तन को नींबू और नमक से साफ करें और अच्छी तरह सुखाकर ही इस्तेमाल करें.

लीमा महाजन बताती हैं, रोज सुबह यह छोटी सी शुरुआत आपको बड़ी-बड़ी समस्याओं से बचा सकती है. ऐसे में आप इसे आज से ही अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.