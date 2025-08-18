नॉर्मल से ज्यादा झड़ रहे हैं बाल तो न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा खा लें यह चीला, जड़ों से मजबूत हो जाएंगी लटें

Hair Loss: बालों का झड़ना आम होता है. रोजमर्रा में इक्के-दुक्के बाल झड़ते ही हैं. लेकिन, अगर बाल जरूरत से ज्यादा

झड़ने लगें तो यह मुसीबत का सबब बन जाता है. कई बार बाल बाहरी दिक्कतों की वजह से झड़ते हैं तो कई बार कारण अंदरूनी भी हो जाता है. इसी बारे में बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन. न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो उससे भी हेयर फॉल (Hair Fall) हो सकता है. ऐसे में इस हेयर फॉल की दिक्कत को दूर करने के लिए आयरन से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है. यहां न्यूट्रिशनिस्ट ने एक ऐसा ही चीला (Cheela) बनाने का तरीका शेयर किया है जिसे आयदिन खाया जाए तो बालों का झड़ना कम हो सकता है. यहां जानिए हेयर फॉल कंट्रोल रेसिपी.

झाईयां जल्दी कैसे मिटती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया पिग्मेंटेशन से लेकर दाग धब्बे दूर करने के लिए लगा लें यह फेस पैक

बालों का झड़ना रोकने के लिए खाएं यह चीला | Cheela For Hair Fall Control

सामग्री

काले चने - एक कप (रातभर भीगे हुए)

लाल पोहा - 2 चम्मच (10 मिनट तक भीगे हुए)

मोरिंगा के पत्ते (मुट्ठीभर)

लहसुन की कलियां - 2-3

हरी मिर्च - एक

हींग - चुटकीभर

जीरा - आधा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

पानी - जरूरत के अनुसार

विधि

इस आयरन से भरपूर चीला को बनाने के लिए पैन में हींग, मिर्च, लहसुन और मोरिंगा के पत्तों (Moringa Leaves) को डालकर हल्का भुन लें. इसके बाद अलग बर्तन में पिसे चने और पोहे का पेस्ट डालें और भुने मसाले के साथ ही सभी मसालें भी डाल लें. तवे पर चीला का घोल डालें और दोनों तरफ से अच्छे से पकाने के बाद पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें. इस पुदीने की चटनी में नींबू का रस जरूर निचोड़ें जिससे शरीर को विटामिन सी भी मिले.

इस हाई आयरन और हाई प्रोटीन चीला से बालों को फायदा मिलता है. इससे बाल मजबूत (Strong Hair) होते हैं और झड़ते नहीं है. काले चने प्लांट प्रोटीन और आयरन के बेहतरीन स्त्रोत होते हैं. इसके साथ ही मोरिंगा के पत्तों से आयरन मिलता है और लाल पोहा कार्ब्स का अच्छा स्त्रोत होता है और शरीर को आयरन भी देता है. पुदीने की चटनी में नींबू डालने से विटामिन सी भी मिल जाता है. यह सभी पोषक तत्व बालों के लिए अच्छे हैं.