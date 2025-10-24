विज्ञापन

अगर मैं दिल्ली-मुंबई में ऐसे चलूं तो क्या होगा...इंटरनेट पर वायरल हुआ Shenaz Treasury का वीडियो, लोगों में क्यों छिड़ी बहस?

Shenaz Treasurywala: एक्ट्रेस और ट्रैवल ब्लॉगर शेहनाज ट्रेजरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Shenaz Treasury के वीडियो पर क्यों छिड़ी बहस?

Shenaz Treasurywala: एक्ट्रेस और ट्रैवल ब्लॉगर शेहनाज ट्रेजरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो उन्होंने ब्राजील से शेयर किया है, जिसमें वे सड़क पर कैजुअली टहलती नजर आ रही हैं. वीडियो में शेहनाज ने एक बिकिनी टॉप और बड़ी सी हैट पहनी है. वहीं, इसे कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, 'ब्राजील में बॉडी बस एक बॉडी होती है. भारतीय महिलाओं को भी यह महसूस करने का मौका मिलना चाहिए कि बिना किसी जजमेंट या नजरों के जीना कैसा लगता है. यहां मैं खुद को सेफ और फ्री फील करती हूं. शायद मेरा फोन सेफ न हो, लेकिन मेरी बॉडी सेफ है.'

वीडियो में शेहनाज आगे कहती हैं, 'सोचिए अगर मैं ऐसे दिल्ली या मुंबई में चलूं तो क्या होगा!' एक्ट्रेस कहना चाहती थीं कि अगर वे इस तरह ड्रेसअप होकर इंडिया में रहें, तो लोग उन्हें घूरने लगेंगे, भारत में महिलाएं अक्सर कपड़ों को लेकर ताने और जजमेंट झेलती हैं.

उनका यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इंटरनेट पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ ने उनके विचारों का समर्थन किया, तो कुछ ने उनकी 'फ्रीडम' की परिभाषा पर सवाल उठाए.  

एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मैंने गोवा में टॉपलेस होकर कार चलाई, पानी में छलांग लगाई और हवा का एहसास किया. फिर सोचा, क्या मेरी पत्नी भी कभी ऐसा महसूस कर पाएगी? वो हमेशा टी-शर्ट पहनकर ही पानी में जाती है. हमारे शरीर को भी आजादी चाहिए.' 

वहीं, कुछ लोगों ने इससप आपत्ति भी जताई. कमेंट सेक्शन में एक महिला लिखती हैं, 'हमने फ्रीडम शब्द का मतलब क्या बना दिया है?' दूसरे यूजर का कहना था कि आजकल आजादी को सिर्फ कपड़ों से जोड़ा जा रहा है. 

हालांकि, शेहनाज के समर्थन में भी बहुत सी आवाजें उठीं. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'वो नग्नता या कपड़ों की बात नहीं कर रहीं हैं. उनका कहना बस इतना है कि वो जो पहनना चाहें, पहन सकें. वो सुरक्षा और सम्मान की बात कर रही हैं.'

दूसरे ने लिखा, 'लोग इतने ट्रिगर क्यों हो रहे हैं? वो बस यह दिखा रही हैं कि वहां कोई किसी को घूरता नहीं है. यही तो आजादी है.'  

इस विवाद के बाद शेहनाज ने खुद भी सफाई दी. उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूं कि वे जो पहनना चाहें, पहन सकें, बिना डर और जजमेंट के. कई पुरुष इस 'फ्रीडम' शब्द को गलत समझ रहे हैं. हर एक महिला को खुद के शरीर के साथ सुरक्षित महसूस करने का हक है.'

यह वीडियो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत में महिलाएं सच में सुरक्षित और आजाद महसूस करती हैं या अभी हमें समाज के नजरिए को बदलने की जरूरत है.  

Shenaz Treasury, Shenaz Treasurywala, Lifestyle News
