क्या सर्दी में शराब पी सकते हैं? 1 दिन में दारू कितनी पीना चाहिए, 99% लोग जानते ही नहीं सही जवाब

Alcohol Side Effects: शराब के शौकीन लोगों के लिए यह किसी दवा से कम नहीं है. अक्सर शराब पीने वाले लोग कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में विस्की या रम पाने की सलाह देते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स शराब को हमेशा से ही सेहत के लिए हानिकारक बताते हैं. कई लोगों मानना है कि सर्दी के मौसम में रम पीना लाभकारी होता है. सर्दियों में शराब पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और सर्दी-खांसी से राहत मिलती है, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है. चलिए आपको बताते हैं क्या सर्दी में शराब पी सकते हैं?, सर्दी के लिए कौन सी शराब अच्छी है?

यह भी पढ़ें:- क्या सर्दियों में नींबू पानी पी सकते हैं? नींबू की तासीर ठंडी होती है या गर्म, स्टडी से जानिए नींबू पानी किन लोगों को नहीं पीना चाहिए

क्या सर्दी में शराब पी सकते हैं?

मैक्स हेल्थ केयर, डॉ. प्रेम नारायण वैश्य के मुताबिक, सर्दियों में शराब पीने से आपको गर्मी का एहसास हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में शरीर का तापमान नहीं बढ़ाती. जब आप शराब पीते हैं, तो शराब रक्त वाहिकाओं को फैला देती है, जिससे त्वचा की सतह पर अधिक गर्म रक्त पहुंचता है और अस्थायी रूप से गर्मी का एहसास होता है. हालांकि, यह प्रभाव शरीर के आंतरिक तापमान को कम करता है, जिससे ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में भले ही ठंडी रात में व्हिस्की की एक चुस्की सुकून दे सकती है, लेकिन यह गर्मी केवल एक भ्रम है.

दरअसल, जब शराब ब्लड फ्लो में प्रवेश करती है, तो आपका शरीर कई तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जो तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं. शराब आपके महत्वपूर्ण अंगों से गर्मी को त्वचा की सतह पर खींच लेती है, जिससे आंतरिक तापमान सामान्य से अधिक तेजी से गिर जाता है. कंपकंपी ठंड के खिलाफ आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा है. शराब मस्तिष्क की मांसपेशियों को कंपकंपी का संकेत देने की क्षमता को धीमा कर देती है. शराब आपकी इंद्रियों को सुस्त कर देती है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपको वास्तव में कितनी ठंड लग रही है.

रोजाना शराब की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं होती है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. फिर भी दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन जोखिम को कम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश सुझाते हैं, जिसे "मध्यम मात्रा में सेवन" कहा जाता है. अलग-अलग लोगों के लिए यह मात्रा अलग हो सकती है. स्वस्थ पुरुषों के लिए दिन में दो से ज्यादा ड्रिंक और महिलाओं के लिए एक से ज्यादा ड्रिंक लेने की सलाह नहीं दी जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.