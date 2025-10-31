सद्गुरु के 5 प्रभावशाली लव कोट्स जो रिश्ते को बनाएंगे मजबूत और खुशहाल, कभी नहीं होगी लड़ाई

Sadhguru Love Quotes: जग्गी वासुदेव को दुनियाभर में लोग ‘सद्गुरु' के नाम से जानते हैं, उनकी गिनती दुनिया के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक गुरुओं में होती है. प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु अनेक लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. दुनिया भर में अपने अनुयायियों के साथ सद्गुरु प्रेम, रिश्तों और मानवीय संबंधों पर विचार शेयर करते हैं. लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. उनके विचार प्रेम की सच्ची भावना को समझने और रिश्तों में स्वतंत्रता और समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं. सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, समझ और आंतरिक स्थिरता है. अगर, आप भी अपने रिश्ते को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो सद्गुरु के कुछ अनमोल विचारों को फॉलो करें, जो प्रेम और रिश्तों के बारे में समझ को बदल सकते हैं.

सद्गुरु के अनुसार, प्रेम एक गुण है न कि एक कार्य, जो हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठने में मदद करता है. प्रेम करने के लिए अपनी पसंद और नापसंद से परे जाना पड़ता है और यह एक आत्म-विनाश की प्रक्रिया है, जिसमें दूसरे को स्वयं का एक हिस्सा बना लिया जाता है. सद्गुरु के मुताबिक, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है.

प्रेम एक गहन ज्ञान है

सद्गुरु कहते हैं, "अगर आपके दिल में प्रेम है, तो यह आपको जीवन में मार्गदर्शन करेगा. प्रेम की अपनी बुद्धिमत्ता है". प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी बुद्धिमत्ता है, जो हमें जीवन को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है. जब आपके दिल में प्रेम होता है, तो आपके सभी निर्णय सहानुभूति और करुणा से प्रेरित होते हैं, न कि भय या अहंकार से.

सद्गुरु के अनुसार, "प्रेम किसी को अपने आप में शामिल करने की इच्छा है. यह एक संभावना है कि आप अपने आप से अधिक बन सकते हैं, किसी को शामिल करके." सच्चा प्रेम विस्तार के बारे में है, न कि स्वामित्व के बारे में. जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो आप अपने आप को नहीं खोते हैं, बल्कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में विकसित होते हैं.

सद्गुरु के अनुसार, अगर 7.5 अरब लोगों में से एक के बिना आप बहुत अकेले महसूस करते हैं, तो यह प्रेम नहीं है, यह लगाव है." लगाव भय से उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम पूर्णता से उत्पन्न होता है. जब आप सच्चे अर्थों में किसी से प्रेम करते हैं, तो आप जीवन से जुड़े हुए महसूस करते हैं, न कि केवल एक व्यक्ति से.

सद्गुरु के अनुसार, अधिकांश लोगों के लिए, प्रेम का अर्थ है, आपको वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूं. नहीं, प्रेम का अर्थ है, वे जो चाहें कर सकते हैं और हम फिर भी उन्हें प्यार करते हैं. सच्चा प्रेम बिना शर्त प्यार करने के बारे में है. यह किसी को अपने रूप में ढालने की कोशिश करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करने के बारे में है.

सद्गुरु के मुताबिक, प्रेम के लिए कोई बीमा नहीं है. इसे जीवित रखने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है. प्रेम एक अनुबंध नहीं है जिसे गारंटीड किया जा सकता है. इसे बनाए रखने के लिए, आपको अपने रिश्ते पर लगातार काम करना होगा और इसे प्रेम, समय, जागरूकता और उपस्थिति के साथ पोषित करना होगा.

