Parenting Tips: बच्चों की सबसे पहली पाठशाला उसका घर ही होता है. इसके अलावा बच्चों की परवरिश में उनके आसपास का माहौल भी काफी योगदान देता है. हालांकि, बढ़ती उम्र में बच्चों की जिंदगी में काफी बदलाव आते हैं, जिसका असर उनके दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है. बढ़ती उम्र में बच्चे वही सीखते हैं, जैसा व्यवहार उनके आस-पास के लोग करते हैं. अगर वे अच्छे माहौल में पलते हैं तो संस्कारी होते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास का माहौल खराब है तो वे गलत चीजें काफी तेजी से सीखते हैं. अगर, बच्चे के आसपास को गाली-गलौज करने लगता है तो वह भी गालियां देना सीख जाता है. अगर आपका बच्चा भी गालियां देना सीख गया है, तो आप उसे बेहद आसानी से सुधार सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं बच्चे की गली देने की आदत को कैसे सुधारें.

यह भी पढ़ें:-Parenting Tips: ये 5 चीजें जो पुरुषों को बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए! वरना खुद को कभी नहीं कर पाएंगे माफ, जानिए बच्चे पर कैसा पड़ता है असर

बच्चा गाली देना कहां से सीख रहा

यूट्यूबर मधु ने बताया कि बच्चा अगर गाली देना सीख जाए तो उन्हें कैसे सुधार सकते हैं. यूट्यूबर के मुताबिक, अगर, आपका बच्चा गाली दे रहा है तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आपका बच्चा गाली देना कहां से सीख रहा है. इसका पता लगाने के लिए आपको बच्चे से एक सवाल अवश्य पूछना है. उससे आराम से पूछें कि 'तुमने यह कहां सुना? क्योंकि ये जानना सबसे जरूरी है कि बच्चे ने गाली देना कहां से सीखा. यदि उसने कहीं घर पर ही गाली सुनी है तो आपको घर पर ध्यान देने की जरूरत है. ताकि ऐसा दोबारा न हो और बच्चे को प्यार से समझाने की जरूरत है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत बात होती है.

अगर, आपका बच्चा गली या आसपास कहीं खेल रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कोई दूसरा बच्चा तो गाली नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चों की आदत भी तेजी से सीखते हैं. ऐसे में आप उस बच्चे के माता-पिता से बात करें और उन्हें बताएं और अपने बच्चे को बताएं कि इस तरह के गलत शब्दों का उपयोग नहीं करें.

अगर, आपका बच्चा गाली दे रहा है तो उसके स्कूल में टीचर को बताएं कि बच्चा आजकल गालियां दे रहा है, जिससे टीचर भी बच्चे को समझा पाएं कि इन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अक्सर बच्चे माता-पिता से अपने टीचर की बात मानते हैं.

बच्चों को समय-समय पर अच्छे शब्दों का उपयोग बताएं. बच्चे को समझाना बेहद जरूरी होता है. उससे हमेशा प्यार और समझदारी से बात करें, जिससे बच्चा भी आपको फॉलो करेगा. बच्चे को अच्छे शब्दों और अच्छे व्यवहार के फायदे भी बताने चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.